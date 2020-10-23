【一片救全國？】 疫巿下這套電影「燃點日本經濟」 原作者身份神秘

近日日本出現《鬼滅之刃》(日文:鬼滅の刃)的熱潮，上周五(16日)電影上映大賣，被視為疫巿下帶動低迷經濟的動力，更被誇張地形容為「日本經濟支柱」、「燃點日本經濟火焰」等。改編自連載漫畫的同名電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，日本有403間戲院上映，東京有戲院甚至全院12個屏幕中有11個在播這套電影，其入座率及票房紀錄為低迷巿道帶來強大刺激。上映三天票房收入達46億日元(約3.4億港元)，破了新海誠《天氣之子》的紀錄。其電影製作公司Toho股價更因此創下今年新高。

不僅如此，電影週邊的產品也大賣，例如壽司店Kura及便利店Lawson等推出的相關商品陸續售罄，另有不同玩具、食品、教學材料甚至榻榻米推出與《鬼滅之刃》相關產品，反應極為熱烈。對商家而言，在淡巿下開拓了新財路。

【日本疫情】 連續4天單日增逾百宗 日本東京都增186名確診人士【下一頁】

【日本文化】日本周刊「最強英雄角色」排名 《鬼滅之刃》有無份? 【下一頁】

《鬼滅之刃》作者為吾峠呼世晴，此漫畫家身份神秘, 只知現年31歲來自福岡, 有說是女性。沒有出過鏡, 只有 「戴着眼鏡的鱷魚」的自畫像。《鬼滅之刃》講述主角炭治郎，為找到讓被變成鬼的妹妹復原的方法，踏上奇幻旅程。漫晝原連載於《週刊少年Jump》連載，去年改為電視動畫前，累積銷量達350萬冊，到今年2月則達4000萬冊, 到5月再破6000萬冊, 約1年銷量增加17倍, 前後累積銷量達1億冊。估計連版稅、週邊產品、動畫等收益已達20億日元（約1.5億港元), 上周10月16日上映電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》把這套漫畫的熾熱度推至新高, 相信進帳更多。





【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊