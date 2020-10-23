iPhone12新配色被譏醜 有網民稱考慮退貨

蘋果的新一代手機iPhone 12於本月16日正式開售，當中首次推出的藍色iPhone更是備受注目。惟藍色iPhone 12開箱的相片流出後，卻引來部分網民狠批該配色「真不是一般的醜」，更有網民因此表示會考慮退貨。



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在iPhone 12推出初期，藍色新配色就隨即引起了網民關注，更有內地網絡投票顯示，在已預購iPhone 12的16.5萬名網民中，最多人選擇白色，其次便是藍色，可見大眾對新配色的期望極高。但在實物圖片曝光後，有不少內地網民認為實物與官網上的圖片有很大色差，更有人形容此配色庸俗，類似於日常生活中的內褲、垃圾桶、拖鞋的顏色。更戲稱此配色為「內褲藍」、「拖鞋藍」。



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部份網民大感失望，並在微博上詢問應否退貨或轉買其他配色。另有網民指，在申請退貨時客服回應稱無需太在意顏色，到時買個手機殼就好。亦有網民認為應親眼看見實物再作定論。

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