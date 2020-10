【粉絲必去】東港城以嘉年華為題　設《反斗奇兵》和《怪獸公司》聖誕裝置

▲ 將軍澳東港城於聖誕節打造「反斗夢幻嘉年華」,屆時一眾《反斗奇兵》和《怪獸公司》主角的大型佈置將登場。(東港城提供圖片)

迪士尼旗下的經典動畫《反斗奇兵》風靡全球。適逢《反斗奇兵》25週年,將軍澳東港城於聖誕節打造「反斗夢幻嘉年華」,屆時一眾《反斗奇兵》和《怪獸公司》主角的大型佈置將登場。

由今年11月13日至明年1月3日間,東港城將設一眾《反斗奇兵》和《怪獸公司》角色的藝術裝置,包括胡迪、大眼仔、寶貝及勞蘇等,推介打卡位包「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」,抬頭則可欣賞不同角色剪影裝飾外,而在「反斗奇兵星光霓虹燈打卡房」更可與《反斗奇兵》角色於星空中打卡。粉絲更不可錯過「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」裝置,與毛茸茸的勞蘇作近距離接觸。

玩遊戲贏取限定精品

此外,場內特設2大主題遊戲,包括打造全港首個還原動畫中的「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機,可夾出公仔再與巨型經典胡迪靴合照;粉絲更可在「翠絲牛仔帽大作戰」,用牛仔帽拋中指定目標,贏取禮物。 The Point by SHKP會員只需憑指定積分,即可換領活動預留證,於指定日子及時間參加遊戲。



場內的期間限定店出售多款獨家主題精品,當中更包括全球限量發售的襟章套裝,全新推出之產品如PIXAR主題角色小毛巾禮盒、便携手挽袋、摺疊餐具及毛毯等。只要成為The Point by SHKP會員,於推廣期內以指定積分,即可免費預留及參加親子聖誕飾品工作坊,以指定積分更可換領限量版小叉型格摺疊環保袋。

