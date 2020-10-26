【粉絲必去】東港城以嘉年華為題　設《反斗奇兵》和《怪獸公司》聖誕裝置

▲ 將軍澳東港城於聖誕節打造「反斗夢幻嘉年華」，屆時一眾《反斗奇兵》和《怪獸公司》主角的大型佈置將登場。（東港城提供圖片）

迪士尼旗下的經典動畫《反斗奇兵》風靡全球。適逢《反斗奇兵》25週年，將軍澳東港城於聖誕節打造「反斗夢幻嘉年華」，屆時一眾《反斗奇兵》和《怪獸公司》主角的大型佈置將登場。

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由今年11月13日至明年1月3日間，東港城將設一眾《反斗奇兵》和《怪獸公司》角色的藝術裝置，包括胡迪、大眼仔、寶貝及勞蘇等，推介打卡位包「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」，抬頭則可欣賞不同角色剪影裝飾外，而在「反斗奇兵星光霓虹燈打卡房」更可與《反斗奇兵》角色於星空中打卡。粉絲更不可錯過「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」裝置，與毛茸茸的勞蘇作近距離接觸。

玩遊戲贏取限定精品

此外，場內特設2大主題遊戲，包括打造全港首個還原動畫中的「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機，可夾出公仔再與巨型經典胡迪靴合照；粉絲更可在「翠絲牛仔帽大作戰」，用牛仔帽拋中指定目標，贏取禮物。 The Point by SHKP會員只需憑指定積分，即可換領活動預留證，於指定日子及時間參加遊戲。



場內的期間限定店出售多款獨家主題精品，當中更包括全球限量發售的襟章套裝，全新推出之產品如PIXAR主題角色小毛巾禮盒、便携手挽袋、摺疊餐具及毛毯等。只要成為The Point by SHKP會員，於推廣期內以指定積分，即可免費預留及參加親子聖誕飾品工作坊，以指定積分更可換領限量版小叉型格摺疊環保袋。

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責任編輯: 蘇穎琪