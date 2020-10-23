流感疫苗死亡累計至少32人 南韓政府：無需要暫停接種

南韓至今最少32人接種流感疫苗後死亡。南韓當局認為事件與疫苗沒有直接關係，但有當地醫生組織建議應暫停疫苗接種。

南韓青年接種流感疫苗後去世 成因尚未確認【下一頁】

南韓近日接種流感疫苗後身亡個案陸續增加。韓聯社報道，南韓的疾控機構表示日前再多20人，累積至少32人在接種流感疫苗後死亡。經當局調查及評估後，初步判斷當中兩名死者的死因可能是過敏性休克，同時又證實疫苗中並無毒素，當局排除流感疫苗與死亡有直接關係。目前未有計劃停止民眾接種疫苗。

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韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬又表示，死亡病例接種的疫苗，分別由5家當地公司製造。由於批號各有不同，政府認為不存在同一品牌疫苗或同一批次疫苗引發不良反應的可能。

雖然政府宣稱流感疫苗與死亡無直接關係，但事件引來當地民眾疑惑不安。全國最大醫生協會韓國醫學會召開記者會，主張接種計劃應該暫停，直至政府對疫苗的安全有把握。

韓國於今年擴大全國免費疫苗接射計劃，目標為多達1.9萬人提供疫苗接種服務。據悉，當地自上月起已有約1300萬人接種流感疫苗，其中約830萬人透過計劃免費接種。

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