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adidas x LEGO 長期合作 首批商品將於年底公布

環球政經 15:49 2020/10/23

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運動知名品牌adidas宣布，將於玩具品牌巨頭LEGO展開長期合作計劃。計劃將涵蓋鞋類、服裝以及多項商品。

IKEA再聯乘LEGO 組裝收納箱歐美率先發售下一頁

adidas和LEGO早於今年合作推出波鞋，多國潮人熱烈追捧。兩個不同領域的品牌巨頭承著勢頭再建立長期合作夥伴關係。雖然目前未有公布實際的合作產品，但Lego執行副總裁Julia Goldin表示，兩大品牌都以激發未來創造者為願景，啟發兒童發揮創意及學習成長所需的技能。

Adidas傳洽售Reebok 安踏據報有意競購下一頁

而adidas全球培訓副總裁 Aimee Arana 同樣提到，這一次跨業創新合作計劃，概念都以激發多層創造力為目標，共同打造全新概念商品。

有關合作計劃的首批商品將於今年底公布，並將於明年發佈更多以 LEGO 歷史為概念的多項商品。

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撰文 : 林展鋒

Adidas LEGO 品牌 運動 運動 玩具
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