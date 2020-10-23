【假日好去處】文青必睇！　藝術館欣賞文藝復興時期畫作

一連三日連假，大家計劃好周末消閒去處嗎？尖沙咀香港藝術館首次與意大利烏菲茲美術館合辦專題展覽「波提切利與他的非凡時空——烏菲茲美術館珍藏展」，最適合各位文藝青年！展覽即日至明年2月24日舉行，大家可入場感受15至16世紀文藝復興時期的藝術特色和文化。



文藝復興是孕育自意大利佛羅倫斯的一場文化思潮運動，人們重拾對古希臘和羅馬時期古典文化的興趣，以重視人性、勇於探索及尋求真理的態度，於哲學、藝術及科學研究等領域中體現人文主義精神。意大利烏菲茲美術館有悠久的歷史且享負盛名，收藏了大量文藝復興時期的重要作品。

展覽部分藏品，先睹為快！

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是次展覽由意大利烏菲茲美術館借出42件珍貴館藏，透過人物肖像和宗教題材的描繪，反映當時藝術家所追求的人本精神。展覽由瑪莉亞．思華微莉為烏菲茲美術館策展，當中以桑德羅．波提切利的作品為主軸，同場亦展出菲利普．利皮及其他同期大師的重要作品，從中反映藝術家與委託人的關係，借此探討當時美第奇家族與文人圈子如何攜手推動歷史上新時代的序幕。

香港藝術館策展團隊以新穎和現代的目光探索來自烏菲茲美術館的藝術珍藏，並邀請香港本地設計及插畫師蕭劍英與他的團隊特別為展覽創作插圖與動畫，嘗試以輕鬆有趣的形式拆解背後的歷史文化、視覺語言及哲學思想，與觀眾一同穿梭古今的藝術世界，並以香港視點欣賞傳統。

因應新冠疫情，藝術館限制館內人數，所有進場人士須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須戴上自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入博物館和展覽設施。

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責任編輯：葉卓偉