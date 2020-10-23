  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】疫情難阻「果粉」入貨 世界多地出現人龍（多圖）

環球社會熱點 17:20 2020/10/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行之際，iPhone 12及iPhone 12 Pro今日於世界各地正式發售，無阻各地「果粉」搶購iPhone 12的熱情。在澳洲，悉尼有「果粉」早在當地時間周四晚上11時半開始排隊，務求成功購買iPhone 12。

iPhone 12開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較） 【下一頁】

美國科技網站CNET報道指，悉尼一間Apple Store外，出現長長的人龍。排在首位的Jun表示，早在當地時間周四晚上11時半開始排隊。Jun表示，已購買了一部iPhone 12及一部iPhone 12 Pro，並會在11月13日，iPhone 12 Pro Max發售當日再排隊購買。

點擊查看各地搶購iPhone 12情況

    點擊圖片放大
    +4
    +3

科技網站Apple Insider報道指，在日本，位於大阪的心齋橋的Apple Store外，亦有不少民眾冒雨排隊購買iPhone 12。福岡市Apple Store外，亦出現人龍。

在台灣，中華電信信義威秀門市前亦出現人龍。排在頭位的女士據報，在上周六就到現場排隊。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【美國大選】特朗普辯論123次攻擊遠超對手 惟網民稱拜登贏
今日
【美國大選】特朗普辯論123次攻擊遠超對手 惟網民稱拜登贏
【英國疫情】檢測追蹤工作混亂 日薪2萬急聘主管救亡
今日
【英國疫情】檢測追蹤工作混亂 日薪2萬急聘主管救亡
【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效
今日
【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效
【美國大選】總統辯論fact check 特朗普拜登口誤逐個捉
今日
【美國大選】總統辯論fact check 特朗普拜登口誤逐個捉
【歐洲第二波疫情】法國擴大宵禁 新增逾4.1萬宗確診
今日
【歐洲第二波疫情】法國擴大宵禁 新增逾4.1萬宗確診
疫情 傳染病 Apple iPhone iPhone 12 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【iPhone 12開賣】疫情令多地人龍絕跡 回顧果粉昔日興奮（圖輯）

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

南韓注射流感疫苗後死亡個案增至9宗 疫苗來自4藥廠
南韓注射流感疫苗後死亡個案增至9宗 疫苗來自4藥廠
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間17:00）
【美國大選】《紐時》爆特朗普擁中國銀行賬戶 公司在華交稅
【美國大選】《紐時》爆特朗普擁中國銀行賬戶 公司在華交稅