【iPhone 12】疫情難阻「果粉」入貨 世界多地出現人龍（多圖）

新冠肺炎疫情全球大流行之際，iPhone 12及iPhone 12 Pro今日於世界各地正式發售，無阻各地「果粉」搶購iPhone 12的熱情。在澳洲，悉尼有「果粉」早在當地時間周四晚上11時半開始排隊，務求成功購買iPhone 12。

iPhone 12開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較） 【下一頁】

美國科技網站CNET報道指，悉尼一間Apple Store外，出現長長的人龍。排在首位的Jun表示，早在當地時間周四晚上11時半開始排隊。Jun表示，已購買了一部iPhone 12及一部iPhone 12 Pro，並會在11月13日，iPhone 12 Pro Max發售當日再排隊購買。

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科技網站Apple Insider報道指，在日本，位於大阪的心齋橋的Apple Store外，亦有不少民眾冒雨排隊購買iPhone 12。福岡市Apple Store外，亦出現人龍。

在台灣，中華電信信義威秀門市前亦出現人龍。排在頭位的女士據報，在上周六就到現場排隊。

責任編輯：林嘉莉