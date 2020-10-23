【恒大債務】恒大提前償付逾15億美元境外優先債 今年到期票據悉數還清

▲ 中國恒大表示，已還清所有今年到期的票據。

近日屢傳出現資金問題的內房企中國恒大 （03333） 公告，已於10月23日贖回本金總額為15.65億美元（121億港元）境外優先債。有關票據由恒大旗下的景程有限公司發行，年息為11厘。恒大亦表示，目前已無任何未償還2020年到期的票據。

恒大表示，贖回不會對財務狀況造成重大影響，贖回的票據將被註銷，並從新加坡證券交易所有限公司除牌。

這次是恒大10日內第三次償還大額債務。此前，恒大在10月13日償還約132.53億元的境內債。近日又提前償還了一筆40億元的香港寫字樓抵押貸款。

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編輯︰侯景成