【英國疫情】多個城市封鎖升級 全國700萬人受影響

▲ 英國多個城市的封鎖措施陸續升級，令全國受影響人數增至700萬。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）未退，當地在周四（22日）錄得189宗死亡，21,242宗新增確診病例。在當地時間周五（23日）和周六（24日）午夜起，將陸續有不同城市包括曼徹斯特、南約克郡等，實施最高級別的封鎖措施，令受影響人數增至700萬。

英國廣播公司（BBC）報道，擁有280萬人口曼徹斯特自當地時間週五（23日）午夜起，實施最高級別的封鎖措施，其餘在同等封鎖級別的城市包括，利物浦（Liverpool）市區、蘭開夏郡（Lancashire）等。

自當地時間周五（23日）晚上6點起，威爾士（Wales）的310萬人將要展開17日的禁足令，以截斷目前社區的病毒傳播鏈。酒吧、餐廳、酒店、非必要商店將會關閉至11月9日。當局建議超市避免出售衣物等非必需品。

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南約克郡將會自周六（24日）凌晨00：01起，進入第三階段的封鎖措施，屆時在英格蘭受最高封鎖措施影響的人數會升至700萬。

第三級別的封鎖措施包括，關閉酒吧、夜店，有提供餐食除外，賭場、博彩店亦會關閉。當局呼籲居民盡量避免出門，亦禁止探訪親友家庭，以及在私人露天空間和室內空間舉行聚會。公眾聚會僅限6人，只能在公共空間如公園等地進行。

除此以外，考文垂（Coventry）、斯托克（Stoke）和斯勞（Slough），將在當地時間周六（24日）00：01起，實施第二級別封鎖措施，措施包括，戶外6人限聚令；酒吧、餐廳須在晚上10時關閉，禁止探訪親友。

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責任編輯：葉芷樺