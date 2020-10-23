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【租樓理財】業主見朋友想租樓　即爽快減租200元

股樓投資 17:04 2020/10/23

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港人愛磚頭，加上環球利率低企，部分投資客也買樓收租，惟最怕遇上「奇怪租客」。為免遇上租霸，部分人情願將單位租予好友。香港置業胡耀才說，啟德嘉匯8座中層E室，實用面積約349平方呎，向東南望海景，月租原叫價16,000元，放租一天，即減租200元，以15,800元租予朋友，實用呎租約45.3元。 

資料顯示，業主於2017年3月，以約694.2萬元購入上址，以15,800元租金計，現享2.7厘回報。 

【租樓理財】單身客大膽挫租15%　萬零蚊租市區半新盤【下一頁

值得留意的是，雖然近期樓市氣氛好轉，惟暑假租賃旺季已過，住宅租金開始受壓。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，上月私人住宅實用面積平均租金為34元，按月跌1.2%，並確認暑期租賃旺市完成。假如租客願意講價，或能以低市價租得市區靚盤。

【租樓理財】租客講價了得　85折租瓏璽高層單位【下一頁

香港置業文華說，匯璽II 3B座高層D室，實用面積436平方呎，兩房間隔，月租本來叫價23,500元，終減價1,500元，以22,000元租出，實用呎租50.5元，低市價約半成。據了解，新租客為「90後」夫婦，心儀單位位於高層，享開揚景觀，故睇樓一次，即拍板承租。資料顯示，業主於2017年12月，以約952.1萬元購入上述單位，換言之，現享約3.2厘的租金回報。

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撰文 : 黃卓賢

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