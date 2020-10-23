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【英國疫情】檢測追蹤工作混亂 日薪2萬急聘主管救亡

環球社會熱點 16:39 2020/10/23

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英國新冠肺炎疫情嚴峻，政府開價2,000英鎊的日薪刊登廣告招聘檢測及追蹤系統主管。

英國的新冠肺炎疫情惡化，檢測及追蹤系統無法應付龐大需求，英國首相約翰遜也承認系統有待改善。《衛報》報道，英國政府刊登廣告招聘檢測及追蹤系統主管，更開出2,000英鎊（約2萬港元）的日薪，希望可扭轉檢測追蹤工作的混亂情況。

【英國疫情】南約克郡同意升至最高警示 140萬人受影響 【下一頁】

【英國疫情】政府檢測及追蹤部門超負荷 仍裁員2千人 【下一頁】

英國周四（22日）再增超過2.1萬宗新冠肺炎病例，累計增至超過81萬人確診。由於檢測及追蹤系統混亂，追蹤個案數字跌至新低。

截至本月14日的一周内，當局僅成功追蹤約60%曾與患者密切接觸的人士，為系統啟動以來的檢測水平新低。輪候檢測結果所需時間更接近48小時，為政府訂立目標的兩倍。

【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果 【下一頁】

英國衛生部早前於招聘網站刊登廣告，以臨時合約形式聘請營運主管，日薪為2,000英鎊。廣告要求申請者具有踏實、快速分析及即時採取行動的能力，也要兼備相關領域的豐富經驗，例如曾管理規模達1.8萬人的電話熱綫中心。

英國衛生部證實目前正招聘追蹤及檢測主管，但表示會重新修訂招聘廣告内容，未有證實修訂内容後，職位會否仍維持2,000英鎊的日薪。

責任編輯：鄭錦玲

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