  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本去年拒逾萬名外國人入境　中、泰均居三甲

環球政經 17:24 2020/10/23

分享：

綜合日媒報道，日本去年（2019年）去年因謊報等理由，而拒達10647人名外國人入境，當中，中國、泰國及土耳其均打入三甲。這也是相隔12年來，拒入境人數破萬。

日本全日空航空傳本年度 破紀錄虧損近400億元：【下一頁

據日本出入國居留管理廳最新統計，去年拒入境人數較2018年增加1468人，增約16％。中國佔35%，有3765人，成為榜首，較2018年增約1.8倍；泰國人為1398人，居第二位；第三位則是土耳其人925人。以上三個國家總佔整體60%。拒入境人數最多的機場為成田機場共拒絕5487人，其次為關西機場2022人、而羽田機場為1344人、中部機場為964人以及福岡機場為262人。

拒入境離由多是謊稱到日本旅遊或探親，但被懷疑會在當地非法打工。不過，最多被拒入境的理由是，當地政府對入境者目的有所疑慮，拒絕人數高達8890人。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯
 

日本 機場 財務自由

上一篇文章

【假日好去處】文青必睇！　藝術館欣賞文藝復興時期畫作

下一篇文章

【有片睇】實測元朗至新田路段　單車徑變「推車徑」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼
九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶
【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶
【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤
【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【國泰裁員】失業率創近16年新高　不幸被裁遣散費長期服務金怎計算？
【國泰裁員】失業率創近16年新高　不幸被裁遣散費長期服務金怎計算？