日本去年拒逾萬名外國人入境　中、泰均居三甲

綜合日媒報道，日本去年（2019年）去年因謊報等理由，而拒達10647人名外國人入境，當中，中國、泰國及土耳其均打入三甲。這也是相隔12年來，拒入境人數破萬。

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據日本出入國居留管理廳最新統計，去年拒入境人數較2018年增加1468人，增約16％。中國佔35%，有3765人，成為榜首，較2018年增約1.8倍；泰國人為1398人，居第二位；第三位則是土耳其人925人。以上三個國家總佔整體60%。拒入境人數最多的機場為成田機場共拒絕5487人，其次為關西機場2022人、而羽田機場為1344人、中部機場為964人以及福岡機場為262人。

拒入境離由多是謊稱到日本旅遊或探親，但被懷疑會在當地非法打工。不過，最多被拒入境的理由是，當地政府對入境者目的有所疑慮，拒絕人數高達8890人。

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責任編輯：黎淑雯

