【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌

▲ 先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

螞蟻招股前，投資者急沽貨，連36萬人認購的內地生物化學製藥集團先聲藥業 （02096） 亦急跌，先聲藥業周二掛牌，今日3個暗盤交易場收市均急跌。該股於富途暗盤開報14.1元，較招股定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.5%，收跌15.8%，收報11.54元，一手（1000股）蝕2160元，另外在耀才及輝立暗盤交易場，先聲收市亦跌18%，一手約蝕2500元。

先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

按此一覧先聲藥業分配結果及招股重點

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章：

【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍 1手中籤率5%（附分配結果）

【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客 預留逾1000億新股孖展

先聲藥業暗盤（截至18：08） 券商 最新報 開市升幅 招股價 一手蝕 收盤時間 富途 11.54 -15.8% 13.7 -2160 18：30 耀才 11.22 -18.1% -2480 19：30 輝立 11.18 -18.4% -2520 18：30

最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕 富途 15 +9.5% 1300 10.74 -21.6% -2960 耀才 14 +2.2% 300 11.02 -19.6% -2680 輝立 14.5 +5.8% 800 11 -19.7% -2700

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！