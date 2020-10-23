  • 25°C
香港時間 : 20201023日 (五) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌

即市財經 19:34 2020/10/23

分享：

先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

螞蟻招股前，投資者急沽貨，連36萬人認購的內地生物化學製藥集團先聲藥業  （02096）  亦急跌，先聲藥業周二掛牌，今日3個暗盤交易場收市均急跌。該股於富途暗盤開報14.1元，較招股定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.5%，收跌15.8%，收報11.54元，一手（1000股）蝕2160元，另外在耀才及輝立暗盤交易場，先聲收市亦跌18%，一手約蝕2500元。

先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

按此一覧先聲藥業分配結果及招股重點    

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

 

相關文章：

【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果） 

【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客　預留逾1000億新股孖展

先聲藥業暗盤（截至18：08）
券商 最新報 開市升幅 招股價 一手蝕 收盤時間
富途 11.54 -15.8% 13.7 -2160 18：30
耀才 11.22 -18.1% -2480 19：30
輝立 11.18 -18.4% -2520 18：30

 

  最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕
富途 15 +9.5% 1300 10.74 -21.6% -2960
耀才 14 +2.2% 300 11.02 -19.6% -2680
輝立 14.5 +5.8% 800 11 -19.7% -2700

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產                                                                                                             

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

              

香港股票 先聲藥業（02096） IPO

上一篇文章

【新股IPO】傳融創服務計劃下周評估香港IPO需求

下一篇文章

【螞蟻上市】螞蟻集團香港IPO傳吸引普信、富達、瑞銀資管投資 擬11月5日掛牌（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會(第二版)
【滙豐股價】滙豐重返32關　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會(第二版)
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【天氣消息】沙德爾與港保持距離　天文台：改發更高風球機會不大
【天氣消息】沙德爾與港保持距離　天文台：改發更高風球機會不大
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍