【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌

上一篇文章
【新股IPO】傳融創服務計劃下周評估香港IPO需求
螞蟻招股前，投資者急沽貨，連36萬人認購的內地生物化學製藥集團先聲藥業 （02096） 亦急跌，先聲藥業周二掛牌，今日3個暗盤交易場收市均急跌。該股於富途暗盤開報14.1元，較招股定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.5%，收跌15.8%，收報11.54元，一手（1000股）蝕2160元，另外在耀才及輝立暗盤交易場，先聲收市亦跌18%，一手約蝕2500元。
先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。
按此一覧先聲藥業分配結果及招股重點
相關文章：
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍 1手中籤率5%（附分配結果）
【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客 預留逾1000億新股孖展
|先聲藥業暗盤（截至18：08）
|券商
|最新報
|開市升幅
|招股價
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|11.54
|-15.8%
|13.7
|-2160
|18：30
|耀才
|11.22
|-18.1%
|-2480
|19：30
|輝立
|11.18
|-18.4%
|-2520
|18：30
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手蝕
|富途
|15
|+9.5%
|1300
|10.74
|-21.6%
|-2960
|耀才
|14
|+2.2%
|300
|11.02
|-19.6%
|-2680
|輝立
|14.5
|+5.8%
|800
|11
|-19.7%
|-2700
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！