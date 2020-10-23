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【新股IPO】先聲藥業暗盤插水17%　一手蝕逾2000元　36萬人認購照急跌

即市財經 18:49 2020/10/23

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先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

螞蟻招股前，投資者急沽貨，連36萬人認購的內地生物化學製藥集團先聲藥業  （02096）  亦急跌，先聲藥業周二掛牌，今日開啟暗盤。該股於富途暗盤開報14.1元，較定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.4%，最收跌15.8%，報11.54元，一手（1000股）蝕2160元。

先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

按此一覧先聲藥業分配結果及招股重點    

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先聲藥業暗盤（截至18：08）
券商 最新報 開市升幅 招股價 一手蝕 收盤時間
富途 11.54 -15.8% 13.7 -2160 18：30
耀才 11.28 -17.7% -2420 19：30
輝立 11.18 -18.4% -2520 18：30

 

  最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕
富途 15 +9.5% 1300 10.74 -21.6% -2960
耀才 14 +2.2% 300 11.02 -19.6% -2680
輝立 14.5 +5.8% 800 11 -19.7% -2700

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香港股票 先聲藥業（02096） IPO

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