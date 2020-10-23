【新股IPO】先聲藥業暗盤先升後插水跌17%　一手暫蝕逾2000元

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【限聚令放寬】縱橫遊洗倉式挫85% 十大成交券商未見大股東存倉券商身影（第二版）
內地生物化學製藥集團先聲藥業 （02096） 周二掛牌，今日收市後暗盤。該股於富途暗盤開報14.1元，較定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.4%，現跌17%報11.36元，一手1000股暫蝕2340元，成交額1980萬元。先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。
先聲藥業於輝立暗盤暫報11.5元，較定價跌16%，成交額475萬元。
按此一覧先聲藥業分配結果及招股重點
|先聲藥業
|券商
|開報
|開市升幅
|招股價
|一手賺/蝕
|收盤時間
|富途
|14.1
|2.9%
|13.7
|？
|18：30
|耀才
|14
|2.2%
|？
|19：30
|輝立
|14.5
|5.8%
|？
|18：30
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