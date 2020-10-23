【新股IPO】先聲藥業暗盤先升後插水跌17%　一手暫蝕逾2000元

▲ 先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

內地生物化學製藥集團先聲藥業 （02096） 周二掛牌，今日收市後暗盤。該股於富途暗盤開報14.1元，較定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.4%，現跌17%報11.36元，一手1000股暫蝕2340元，成交額1980萬元。先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

先聲藥業於輝立暗盤暫報11.5元，較定價跌16%，成交額475萬元。

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先聲藥業 券商 開報 開市升幅 招股價 一手賺/蝕 收盤時間 富途 14.1 2.9% 13.7 ？ 18：30 耀才 14 2.2% ？ 19：30 輝立 14.5 5.8% ？ 18：30

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