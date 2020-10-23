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【新股IPO】先聲藥業暗盤先升後插水跌17%　一手暫蝕逾2000元

即市財經 16:30 2020/10/23

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先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

內地生物化學製藥集團先聲藥業  （02096） 周二掛牌，今日收市後暗盤。該股於富途暗盤開報14.1元，較定價13.7元升2.9%，最高見15元，升9.4%，現跌17%報11.36元，一手1000股暫蝕2340元，成交額1980萬元。先聲藥業集資淨額33.924億元，1手中籤率為5%，抽90手（90,000股）可穩獲1手。

先聲藥業於輝立暗盤暫報11.5元，較定價跌16%，成交額475萬元。

按此一覧先聲藥業分配結果及招股重點    

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先聲藥業 
券商 開報 開市升幅 招股價 一手賺/蝕 收盤時間
富途 14.1 2.9% 13.7 18：30
耀才 14 2.2% 19：30
輝立 14.5 5.8% 18：30

 

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香港股票 先聲藥業（02096） IPO

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