瑞信：全球僅中國印度家庭財富   上半年「疫市」上升

瑞信報告指，預計疫情下全球家庭財富會有增長，但全球成人人均財富則下跌。另外，全球只有中國、印度的財富總額能夠「疫市」上升，而損失最多財富的是拉美地區。

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瑞信周四發表《2020 年全球財富報告》指，疫情導致今年一至三月份全球家庭財富縮水 17.5 萬億美元，其後受惠於各國政府和央行採取降息和放鬆信貸等措施，股市和樓價反彈，帶動全球家庭財富回升。該行預計今年年中全球家庭財富總額會比一月份高出 1 萬億美元，幾乎抵消疫情造成的損失。不過增幅低於同期全球成人數量的增長，因此全球成年人的人均財富縮水 0.4%，降至 76,984美元，較預期低1,391美元。

報告指，預計上半年只有中國和印度的財富有增長，其中中國的人均財富錄得4.1%增幅，而在今年下半年和明年中國財富將繼續保持相對有力的增長。另外，拉美地區由於貨幣貶值加劇國內生產總值（GDP）損失，財富總額減少 12.8%，為全球錄得最大財富跌幅的地區。

瑞信國際財富管理部首席投資官Nannette Hechler-Fayd’herbe表示，因應全球經濟遭受的衝擊，相信在2021 年家庭財富最多只能擺脫疫情，緩慢恢復。

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