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麥當勞優惠｜麥當勞Value Monday第17周　12元買脆香雞翼配汽水

商業 16:15 2020/10/23

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麥當勞Value Monday優惠來到第17周，麥當勞App全新推出多項至抵優惠，包括「$12 歎脆香雞翼（2 件）配中汽水」、「脆洋蔥安格斯套餐/ 蘑菇安格斯套餐減$5」等。

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由10月26日至11月1日，麥當勞App再次推出總值逾200元的多張電子優惠，本周優惠包括「$12 歎脆香雞翼(2 件)配中汽水」，亦包括最新回歸的脆洋蔥安格斯。購買脆洋蔥安格斯套餐或蘑菇安格斯套餐，即減5元。

同時，麥當勞App亦推出3個晚餐優惠，低至68元歎二人晚餐。自選美食兩款：板燒雞腿飽/ 巨無霸/ 2 件原味麥炸雞，或加10元 轉脆洋蔥安格斯或蘑菇安格斯。另配蘋果批一個、大薯條一包、中汽水兩杯。

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責任編輯：葉泳珊

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