麥當勞優惠｜麥當勞Value Monday第17周　12元買脆香雞翼配汽水

麥當勞Value Monday優惠來到第17周，麥當勞App全新推出多項至抵優惠，包括「$12 歎脆香雞翼（2 件）配中汽水」、「脆洋蔥安格斯套餐/ 蘑菇安格斯套餐減$5」等。

【咖啡VS動物權益】Green Monday夥動物組織及本地咖啡店 即日起推出「貓貓拉花」慈善咖啡

由10月26日至11月1日，麥當勞App再次推出總值逾200元的多張電子優惠，本周優惠包括「$12 歎脆香雞翼(2 件)配中汽水」，亦包括最新回歸的脆洋蔥安格斯。購買脆洋蔥安格斯套餐或蘑菇安格斯套餐，即減5元。

同時，麥當勞App亦推出3個晚餐優惠，低至68元歎二人晚餐。自選美食兩款：板燒雞腿飽/ 巨無霸/ 2 件原味麥炸雞，或加10元 轉脆洋蔥安格斯或蘑菇安格斯。另配蘋果批一個、大薯條一包、中汽水兩杯。

【發放正能量】信和5大商場推「ShareJoy獎賞活動」 一連3日派2萬張禮券

【麥當勞限定系列】麥當勞脆洋蔥安格斯回歸 手機APP落單減5元

【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列 炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉

責任編輯：葉泳珊