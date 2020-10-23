【實惠X本地古今遊】實惠夥本地旅行社　消費滿800元即送本地深度遊（附登記詳情）

▲ Pricerite實惠率先聯乘錦倫旅運Gray Line 推出本地遊優惠。

政府近日宣布放寬本地遊旅行團人數上限，Pricerite實惠率先聯乘錦倫旅運Gray Line 推出本地遊優惠。顧客有機會可免費參加本地旅行團一天遊，冀藉此吸引本地消費。

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顧客只需於實體店消費滿港幣800元，即可憑單據於3間指定Pricerite實惠門市搶先登記，免費參加由Gray Line設計的深度遊「香港古今體驗之旅」（活動的導遊服務費及基本保險費亦獲全免），深入認識今昔香港。

行程探索香港古今 包蠟像館門票

據介紹，旅程開始會首先探索位於香港上環荷李活道的文武廟，之後前往香港新聞博覽館，由博覽館專業導賞人員介紹香港從開埠至今百多年來的社會變化。至下午茶時間，團友可獲享用由海洋公園萬豪酒店精心準備的精緻下午茶。

餐後將前往香港仔漁村，乘坐舢舨遊覽避風塘，欣賞避風塘內的風景，體驗漁家的水上生活。最後，行程將帶團友乘坐山頂纜車到太平山頂，欣賞維港的美麗風景，以及參觀香港杜莎夫人蠟像館（已包門票)。旅程將在山頂結束，團友將獲提供回程山頂纜車票。

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購買綠色生活本地遊 送旅遊抗疫包

另外，為鼓勵更多本港居民參加政府於年初推動的「綠色生活本地遊計劃」，由即日起至26日，Pricerite實惠顧客在上述三間指定門市內購買Gray Line推出的「綠色生活本地遊計劃」，即可獲贈價值$108的「旅遊抗疫包」乙個。

「香港古今體驗之旅」登記詳情:

門市現場登記日期: 10月24日至26日

指定門市登記: 旺角創興廣場、元朗大馬路、荃灣廣場門市

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責任編輯：葉泳珊