【華晨股價】華晨集團10億人幣債違約　屬遼寧省企業　此前遭下調信用評級　江蘇信託資金「被套牢」

▲ 華晨中國母公司華晨汽車集團10億元人民幣境內債於周五（23日）到期。

寶馬（BMW）在中國的主要合作夥伴、華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團近期屢傳陷債務危機。內地傳媒報道，由於華晨未按約定支付信託利息，江蘇信託要求華晨提前還款未果。與此同時，華晨的10億元（人民幣，下同）本金境內債「17華汽05」於到期，發生違約。

深入了解華晨債務危機始未，請看【下一頁】

內地兩家評級機構東方金誠及大公國際近日分別下調了華晨的信用評級至「AA-」和「A+」。兩家評級機構亦提示了「17華汽05」的風險；大公更表示，華晨短期償債壓力較大。

目前「17華汽05」的債價未見明顯異動，報99.91元，僅略低於發行價格100元。

華晨為遼寧省政府旗下企業，據9月底通告，重組後華晨不再持有華晨中國股份，持有的30.43%股份轉讓至遼寧鑫瑞，但華晨仍為法律上及實益擁有人，華晨及遼寧鑫瑞均為遼寧省政府全資實益擁有。

近日亦有債權人要求華晨提前償還欠款。據內地傳媒報道，2020年9月21日，由於華晨未按時足額兌付江蘇信託-信保盛158號（華晨汽車）集合資金信託計劃應於2020年9月20日支付的利息。江蘇信託於其後向華晨發出提前還款的通知書。

根據江蘇信託所發提前還款通知書，華晨集團應於2020年10月12日兌付貸款本金10.01億元、利息2000萬元、罰息668.38萬元。但是華晨並未按約定兌付貸款本息。但截至10月15日，華晨仍未償付有關款項。

華晨集團旗下在港上市的華晨中國股價未見受影響，全日僅跌0.42%，收報7.12元。

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編輯︰侯景成