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【南韓疫情】 新增155人染疫 創10月單日新高

環球政經 16:36 2020/10/23

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南韓於當地時間周四(22號)新增至155宗新冠肺炎確診個案，並創下10月以來單日新高，是連續第二日新增確診人數逾百宗，更是時隔42天新增超過150單確診個案。截止現時為止，南韓累計逾2.5萬宗確診個案，死亡人數達至455名。

南韓青年接種流感疫苗後去世 成因尚未確認：【下一頁

【你打咗未？】入冬遇流感、新冠病毒夾擊 全球流感針需求急增恐缺貨？：【下一頁

在新增病例個案中，有138宗屬社區感染，大部分更來自首都區；一間位於京畿道的康復醫院爆發群組感染，逾百人確診；輸入病例則有17宗，其中8宗在入境檢疫過程中確診，另外9宗在隔離期間確診。

據韓聯社報導，護老設施及親友聚會相關病例不斷增加，加上單日新增的社區感染病例上升，情況不容樂觀。

 

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責任編輯：潘曉豐

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