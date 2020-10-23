【文康斗數@iM網欄】動盪的一年 2021年是否一個買樓的好時機？

之前同大家探討過，2021年也是動盪的一年，究竟是否適合買樓呢？如果買樓，又要怎樣選擇才好呢？有沒有一些東西特別要注意呢？

先探討，2021年最好要到年尾才買樓，那會好一點。因為要承接著2022年經濟會是較弱的一年，而地產也很大機會會受到影響，及相對是困境的一年，所以想要買平樓最好就等到2021年尾，2022年頭才去入市。而選擇的地方，可以考慮正南、正北。因為2024年入九運，而九運當中，最重要的方位是正南與正北。因正南見山利人丁，相對好似八運之東北見山、北見水利財。又或者是八運之西南見水，也是利財。所以在九運或預備運(2020至2023)，南北方位最好都不要「缺角」，即南北方沒有佔到位置。若在大範圍下缺了南北，便不利財運，也不利人緣、身體、和家庭和諧。「北水向南」，大利南北，所以在香港選擇樓宇，最好選在正南北的地區，對未來二十年都有好的表現。下元九運(2024至2043)中有三道吉門，第一道吉門：正南位開門為旺門(因為九運當旺為火利南方)主事業、財運都會有機會大進展；第二道吉門為正北位開門為生門主事業財運穩步上揚；第三道吉門，為西南位開門為進氣門主事業財運較以前穩定進步。

近年很多朋友都喜歡買「納米樓」因為價單相對較低容易上車，但是否是一個好風水的考慮？其實，在風水來說，最重一個地方是要「藏風聚氣」。因此，「納米樓」較難有所「發為」，因為呎數較少，所以難做到「藏風聚氣」。而近來我也觀察過一些新的樓盤，入門口，門關係都較細，其實門關就是明堂，入門口要「光猛」、「開揚」，那財神入門，都會留多一陣。若你只是一條長走廊，相對又窄又長，你想像一下自已條「氣管」又窄又長，又怎會有好的氣能吸入心肺中，做一個好的呼吸、血液的循環？？所以先打亮明堂，然後再在門口，催旺那便會發富發貴。可以在門口明堂位，用地磚拼湊成一幅「五福臨門」，那便能催旺財氣。也要有一個習慣，就是不畏放雨傘在門口。我幫很多客人看風水時，都發現他們有一個習慣，就是把雨傘「掛」在鐵閘上。他們說，因為雨傘「濕漉漉」拿回家中沒有地方放，便放在鐵閘上。久而久之便放在鐵閘上，其實雨傘是屬陰，也容易招陰，所以真的不宜把雨傘放在鐵閘，門口的上面，否則財神到門口都會走。另外，門關剛剛說要打亮(打亮了有陽氣，能納很強的氣，也有助旺財)，所以不妨把走廊位置，明堂上放「長明燈」，通常我會請客人校LED燈，因為一來夠光亮、二來也不浪費電力。

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作者_李文康簡介： 簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

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