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【ET講股通】梁耀康︰繼續炒估值低殘　同場加映答股環節（立即觀看）

即市財經 18:50 2020/10/23

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港股今日表現不俗，恒生指數全日升132點，收報24918點，主板成交1,116億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股向上，主要受中資金融股帶動，以及炒作估值復甦概念。

恒指仍待突破  重要阻力25000

恒指續沿上升軌向上，若能突破25000關，則有機會進一步向上。由7月延伸至今的下降軌為重要阻力，現約處於25000點水平。內地A股仍偏軟，上證指數跌1%至3277點。美股方面，大選前投資者仍偏向審慎。中港美股皆有待突破。

滙豐緊盯下周放榜  可續持有

個股方面，滙豐 （00005） 升3.2%至32.25元，相信續有機會受惠市場轉吼價殘股。滙豐突破前浪頂32元水平，下周二公布業績若向好，股價可望添支持。持貨者可續持有，無貨者則宜待放榜後定奪。

三桶油大升  中海油突破下降軌

資源股造好，中海油 （00883） 升7.3%至7.67元，大陽燭突破9月至今下降軌，主要受惠業績勝預期。內地逐漸入冬，天然氣價格趨升，亦有利中海油未來表現。惟「三桶油」後市還看油價表現，在國際油價橫行下，投資者宜嚴守止蝕，中海油若跌返今日低位，宜走貨。

汽車經銷股5月起展現強勁升勢，中升 （00881） 今日升5.2%至56.05元，後市還看內地豪華車銷售表現，數據可以在內地乘聯會網站查到。高盛調升中升目標價至100元，看好下半年盈利增長。

港股下周一休市。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、新意網、中國鐵塔、安踏、赤子城︰立即觀看

技術分析 中國海洋石油（00883） 中升控股（00881） 滙豐控股（00005） 恒生指數 IPO 投資推介 市況分析

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