【屋邨網紅@iM網欄】 友共情不變 朋友是追逐成功的好幫手

人愈大，朋友好像愈來愈少！在每個人的生命中，朋友這兩個字，生活過程中有很大變化，有人依然陪在你身邊，有人已經不知去向，有人老死不相往來，這是人生必然的經歷。我們的朋友有從兒時開始一起玩耍的玩伴，有學生時期真摯的友誼，不知道你是否有同感，求學時期，因為生活全部幾乎都是學校，每天相處的對象都是同學，特別是中學時期，和中學同學見面的時間比家人還要多，但這些友情往往隨着畢業、工作、結婚以後，關係開始慢慢淡化，愈來愈少見面，不像從前經常聯繫。



但是，人愈大愈清楚，彼此為自己的生活忙碌，好朋友/真正的朋友，不一定常常見面，無論多久見一次，感覺還是很溫暖。筆者和女鞋國新晉網紅「哥哥」就是一個例子。筆者與他是中學死黨，但中學後各散東西，他繼續升學，我就踏入職場。他畢業後在大公司做設計方面的工作，我當然是開始與「女裝鞋」談戀愛，大家各自有了家庭，為自己的生活打拼。



兜兜轉轉十幾年，在緣分的驅使下，「哥哥」去年加入了我公司，與我共事。雖是曾經的死黨，但從來沒有共事過，開始也擔心需要時間磨合。



朋友共事也很糾結，有好有壞，好處是朋友間的默契能用於工作上，壞處是工作上意見不合有爭執，會影響感情，但原來是我杞人憂天，我倆一拍即合，默契度很高。



朋友間共事

近期，「哥哥」更從幕後的管理工作，跳到幕前做「帶貨網紅」，憑藉其帥氣的臉孔，加上學識廣博，「哥哥」華麗轉身成為炙手可熱的新晉網紅。希望我們能彼此一直保持默契，互相信任，這樣的朋友，最好！朋友不是一種加法，不會隨着年紀、時間增加而累積。相反，時間會幫你篩選朋友，讓真心的人留下。人以群分，物以類聚，朋友能夠成全你，成為你追逐成功的好幫手，也有可能是你人生導師；朋友也能帶壞你，對你產生負面的影響。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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