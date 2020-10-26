  • 24°C
香港時間 : 20201026日 (一) 09:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屋邨網紅@iM網欄】 友共情不變 朋友是追逐成功的好幫手

名人薈萃 09:14 2020/10/26

分享：

人愈大，朋友好像愈來愈少！在每個人的生命中，朋友這兩個字，生活過程中有很大變化，有人依然陪在你身邊，有人已經不知去向，有人老死不相往來，這是人生必然的經歷。我們的朋友有從兒時開始一起玩耍的玩伴，有學生時期真摯的友誼，不知道你是否有同感，求學時期，因為生活全部幾乎都是學校，每天相處的對象都是同學，特別是中學時期，和中學同學見面的時間比家人還要多，但這些友情往往隨着畢業、工作、結婚以後，關係開始慢慢淡化，愈來愈少見面，不像從前經常聯繫。

但是，人愈大愈清楚，彼此為自己的生活忙碌，好朋友/真正的朋友，不一定常常見面，無論多久見一次，感覺還是很溫暖。筆者和女鞋國新晉網紅「哥哥」就是一個例子。筆者與他是中學死黨，但中學後各散東西，他繼續升學，我就踏入職場。他畢業後在大公司做設計方面的工作，我當然是開始與「女裝鞋」談戀愛，大家各自有了家庭，為自己的生活打拼。

兜兜轉轉十幾年，在緣分的驅使下，「哥哥」去年加入了我公司，與我共事。雖是曾經的死黨，但從來沒有共事過，開始也擔心需要時間磨合。

朋友共事也很糾結，有好有壞，好處是朋友間的默契能用於工作上，壞處是工作上意見不合有爭執，會影響感情，但原來是我杞人憂天，我倆一拍即合，默契度很高。

朋友間共事
近期，「哥哥」更從幕後的管理工作，跳到幕前做「帶貨網紅」，憑藉其帥氣的臉孔，加上學識廣博，「哥哥」華麗轉身成為炙手可熱的新晉網紅。希望我們能彼此一直保持默契，互相信任，這樣的朋友，最好！朋友不是一種加法，不會隨着年紀、時間增加而累積。相反，時間會幫你篩選朋友，讓真心的人留下。人以群分，物以類聚，朋友能夠成全你，成為你追逐成功的好幫手，也有可能是你人生導師；朋友也能帶壞你，對你產生負面的影響。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

更多屋邨網紅@鞋佬的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

最新專欄文章 更多

【屋邨網紅@iM網欄】貼地易入屋 人人都是帶貨網紅
2020/10/19
【屋邨網紅@iM網欄】貼地易入屋 人人都是帶貨網紅
【屋邨網紅@iM網欄】面對競爭不斷創新 「Shoe式表演」
2020/10/12
【屋邨網紅@iM網欄】面對競爭不斷創新 「Shoe式表演」
【屋邨網紅@iM網欄】市場開始復甦 迎接報復式消費
2020/10/05
【屋邨網紅@iM網欄】市場開始復甦 迎接報復式消費
【屋邨網紅@iM網欄】步入全民帶貨時代 開展直播大戰
2020/09/28
【屋邨網紅@iM網欄】步入全民帶貨時代 開展直播大戰
【屋邨網紅@iM網欄】直播競爭白熱化 研究新玩法爭流量
2020/09/21
【屋邨網紅@iM網欄】直播競爭白熱化 研究新玩法爭流量

下一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】無法就業的「無用」階級 30年後誰能在職場生存？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾