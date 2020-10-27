  • 28°C
香港時間 : 20201027日 (二) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客　預留逾1000億新股孖展　券商界預留多少？（第二版）

即市財經 13:06 2020/10/27

分享：

滙豐趁螞蟻集團上市搶客　預留逾1000億新股孖展

巨型新股螞蟻集團（前稱螞蟻金服）周二（27日）至周五（30日）招股，入場費約4040元。多家券商已預告預留數以百億元供散戶孖展認購，銀行也出手吸客。港銀龍頭滙豐HSBC出手，滙豐預告將為個人客戶預留超過1000億港元資金作螞蟻集團新股認購貸款，聲稱將會提供「極廉宜的孖展利率」。

你對螞蟻IPO認識有幾多？ 按此看【下一頁】

螞蟻集團認購攻略，詳情看【下一頁】

螞蟻IPO孖展火熱，詳情看【下一頁】

圖解螞蟻集團招股重點

    點擊圖片放大
    +10
    +9

恒生

恒生表示，客戶經「恒生投資快」認購新股，可享認購新股手續費全免，而經恒生個人e-Banking或「恒生投資快」認購指定新股並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率低至0.9厘。

滙豐

滙豐已為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶透過任何渠道申請IPO貸款，年利率均可低至0.48厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

中銀香港

中銀香港表示，於指定期內認購新股的客戶，可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行認購，可享特低年利率0.5厘，融資成數高達90%，最低借款額為10萬元。

【螞蟻上市】中銀香港：認購螞蟻集團可免手續費　孖展息最低0.5厘

盛寶金融

於盛寶金融認購IPO可享高達10倍槓桿和零利率。

綜合早前券商預告，券商界已預留約1600億元資金，作螞蟻集團認購資金。券商界最新部署：

耀才：已預留近400億　爭取備500億

耀才證券行政總裁許繹彬稱，最新已預留350億至400億孖展，目標可預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半。首日孖展息最平3.08厘。

大華繼顯：預留200億

大華繼顯表示，目前已預留約200億元孖展額，用於螞蟻集團新股認購。

信誠：預留150億

信誠證券聯席董事張智威表示，公司將預留150億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率為2.88厘。

凱基：預留150億

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡表示，公司將預留150億元作認購孖展額，息率尚未定。

輝立：首輪200億，會再加推

輝立証券企業融資副經理陳英傑表示，公司首輪預留孖展額度由150億加碼至200億元，會因應情況再加推，息率為3.48厘。

英皇：200億

英皇預留200億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率暫未定。

富途網站稱預留約300億融資額度

富途在社交平台宣傳，為螞蟻集團IPO，向用戶提供300億元預約融資額度。

滙證：螞蟻集團估值調升至3200億美元 阿里巴巴持股值1020億美元，詳情可見【下一頁】

（第二版更新耀才及信誠息率、滙豐、恒生、盛寶）

螞蟻IPO相關文章，可留意【螞蟻來港】專頁

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【螞蟻上市】券商開始出招搶孖展　華盛送50萬孖展額度

【螞蟻上市】傳螞蟻提前一日下月5日掛牌

【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

編輯：麥德銘

香港股票 螞蟻集團 滙豐控股（00005） IPO 孖展 螞蟻金服

上一篇文章

【螞蟻上市】螞蟻集團6688IPO孖展火熱　半日錄404億超購11倍（不斷更新）

下一篇文章

【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　螞蟻：不了解華府任何討論 （第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄271億元超購115倍
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄271億元超購115倍
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告