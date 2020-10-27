【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客　預留逾1000億新股孖展　券商界預留多少？（第二版）

▲ 滙豐趁螞蟻集團上市搶客 預留逾1000億新股孖展

巨型新股螞蟻集團（前稱螞蟻金服）周二（27日）至周五（30日）招股，入場費約4040元。多家券商已預告預留數以百億元供散戶孖展認購，銀行也出手吸客。港銀龍頭滙豐HSBC出手，滙豐預告將為個人客戶預留超過1000億港元資金作螞蟻集團新股認購貸款，聲稱將會提供「極廉宜的孖展利率」。

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圖解螞蟻集團招股重點

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恒生

恒生表示，客戶經「恒生投資快」認購新股，可享認購新股手續費全免，而經恒生個人e-Banking或「恒生投資快」認購指定新股並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率低至0.9厘。

滙豐

滙豐已為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶透過任何渠道申請IPO貸款，年利率均可低至0.48厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

中銀香港

中銀香港表示，於指定期內認購新股的客戶，可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行認購，可享特低年利率0.5厘，融資成數高達90%，最低借款額為10萬元。

【螞蟻上市】中銀香港：認購螞蟻集團可免手續費 孖展息最低0.5厘

盛寶金融

於盛寶金融認購IPO可享高達10倍槓桿和零利率。

綜合早前券商預告，券商界已預留約1600億元資金，作螞蟻集團認購資金。券商界最新部署：

耀才：已預留近400億 爭取備500億

耀才證券行政總裁許繹彬稱，最新已預留350億至400億孖展，目標可預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半。首日孖展息最平3.08厘。

大華繼顯：預留200億

大華繼顯表示，目前已預留約200億元孖展額，用於螞蟻集團新股認購。

信誠：預留150億

信誠證券聯席董事張智威表示，公司將預留150億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率為2.88厘。

凱基：預留150億

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡表示，公司將預留150億元作認購孖展額，息率尚未定。

輝立：首輪200億，會再加推

輝立証券企業融資副經理陳英傑表示，公司首輪預留孖展額度由150億加碼至200億元，會因應情況再加推，息率為3.48厘。

英皇：200億

英皇預留200億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率暫未定。

富途網站稱預留約300億融資額度

富途在社交平台宣傳，為螞蟻集團IPO，向用戶提供300億元預約融資額度。

滙證：螞蟻集團估值調升至3200億美元 阿里巴巴持股值1020億美元，詳情可見【下一頁】

（第二版更新耀才及信誠息率、滙豐、恒生、盛寶）

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編輯：麥德銘