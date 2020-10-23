【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客　預留逾1000億新股孖展　券商界預留多少？

▲ 滙豐趁螞蟻集團上市搶客 預留逾1000億新股孖展

巨型新股螞蟻集團（前稱螞蟻金服）招股在即，多家券商已預告預留數以百億元供散戶孖展認購，銀行也出手吸客。港銀龍頭滙豐HSBC出手，滙豐預告將為個人客戶預留超過1000億港元資金作螞蟻集團新股認購貸款，聲稱將會提供「極廉宜的孖展利率」，但實際資料在稍後才作公布。

圖解螞蟻集團招股重點

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

滙豐早前更新投資帳戶開立程序，接受客戶以手機開戶，最新再出手吸客。

中銀香港

中銀香港表示，推出螞蟻集團新股認購優惠及融資服務，提供特優融資利率，詳情稍後公佈。客戶可通過中銀香港不同渠道認購，均可享豁免認購手續費。

綜合早前券商預告，券商界已預留約1600億元資金，作螞蟻集團認購資金。券商界最新部署：

耀才：已預留近400億 爭取備500億

耀才證券行政總裁許繹彬稱，最新已預留350億至400億孖展，目標可預留500億元作螞蟻集團的孖展認購，最高可借9成半，雖然息率未定，但保證「同業最平」。

大華繼顯：預留200億

大華繼顯表示，目前已預留約200億元孖展額，用於螞蟻集團新股認購。

信誠：預留150億

信誠證券聯席董事張智威表示，公司將預留150億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率尚未定。

凱基：預留150億

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡表示，公司將預留150億元作認購孖展額，息率尚未定。

輝立：首輪150，會再加推

輝立証券企業融資副經理陳英傑表示，公司首輪預留150億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，並會再加推，目前息率尚未決定。

英皇：200億

英皇預留200億元孖展額度為投資者認購螞蟻集團，息率暫未定。

富途網站稱預留約300億融資額度

富途在社交平台宣傳，為螞蟻集團IPO，向用戶提供300億元預約融資額度。

滙證：螞蟻集團估值調升至3200億美元 阿里巴巴持股值1020億美元，詳情可見【下一頁】

螞蟻集團上市集資額尚未落實，綜合市場消息，螞蟻集團A、H股集資共350億美元，兩地集資額平分，香港集資部分折合約1356億港元。

螞蟻IPO相關文章，可留意【螞蟻來港】專頁

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【螞蟻上市】券商開始出招搶孖展 華盛送50萬孖展額度

【螞蟻上市】傳螞蟻提前一日下月5日掛牌

【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢 A股編號688688申購入場費逾3萬？

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

編輯：麥德銘