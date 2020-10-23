【Kawaii生活百貨@iM網欄】車仔麵的味道　關鍵除了湯底還有辣汁

「嗱喳麵」是香港特色的麵食，現稱車仔麵，在50年代香港經濟剛發展，生活還是艱苦，街頭湧現流動攤檔販賣各種小食，例如：咖哩魚蛋、￼腸粉和碗仔翅￼。有些小販更改裝木頭車成一格一格的「煮食格」售賣不同配料和麵食，名為車仔麵，特色是容許食客們自己選擇麵條、湯底及配料。

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好朋友兼拍檔關伊彤Anita(2002年香港小姐）的公公(是大廚)婆婆經營車仔麵，賺錢養大她媽媽一家。關伊彤嘴刁的性格可能就是拜公公婆婆所賜，公公婆婆對湯底非常講究，她用炭爐烤大地魚￼，再用大地魚和冬菇椗￼￼￼熬製湯底，加上不同配菜，車仔麵每天沽清認真厲害￼，可惜他們已退休不再經營麵檔。

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我和關伊彤在我們的網上節目「生活白癡研究所」不停研究新事物和試新餐廳。最近認識了一位年青才俊「Sean」，他本身是在英國讀finance and economics，本應回港後入大行做跟經濟有關的工作，可是他沒有，他選擇了經營食肆！為什麼放棄高薪厚職的工作￼，而去做食肆？就是因為「不甘心」和「愛」。

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Sean的爸爸是做潮州菜館，爸爸退休後沒再經營，Sean在英國畢業後一直覺得不甘心，家族生意不能沒人傳承，於是膽粗粗回來香港後便不停物色新舖，先後開設「囍運冰室」和「囍記車仔麵」。為了做好車仔麵，Sean更四處去不同的麵店試食，最後得出車仔麵的精髓原來除了湯底之外便是辣汁和辣醬，他更拜訪秘製辣汁的高人幫他的麵店調製辣醬，再將外國學回來的經營模式融入生意當中。最近逆市之下，也在淘大開新店。食肆經營需要新血和新思維，有Sean這年輕的大帥哥加入，一定有新衝擊！

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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