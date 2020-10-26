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【公關大娜移@iM網欄】無法就業的「無用」階級 30年後誰能在職場生存？

名人薈萃 08:01 2020/10/26

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國泰響了裁員潮第一炮，手起刀落炒近六千人，血流成河，史上最慘烈。打工仔們看在眼裡，不寒而慄，失業率攀升至16年高位，此刻手中仍捧著飯碗的，難保下一秒不會遭巨浪捲走。瘟疫無情，病毒吃人，企業借勢瘦身或索性「執笠」，buy side佔據了人力市場的高地。

今年發佈壞消息根本毋需多費腦汁挑時機，「衰到貼地」統統可歸咎於疫情，蝕錢裁員，非戰之罪，天經地義。君不見國泰的危機處理，也是預先「放料」疏導情緒，大台發放獨家消息測試水溫後，到上周三正式扔炸彈，負作用已消化得七七八八。先吹風、再洩洪，是慣常的PR操作，國泰的慘況眾所周知，即使年底再派大信封，已見慣不怪。

疫情最當災的並非低學歷、低技術或新移民，而是高學歷年輕精英向下流，淪為「不穩定無產階級」。碩士高材生轉行送外賣、準博士美女兼職售貨員，為謀生而投身零工行列。現在薪高糧準的管理層，勿以為穩坐釣魚船而「印印腳」，隨時因換血而被勸退。

大環境差，或終有一天否極泰來見曙光。科技取代人手，卻是長遠致命重擊。以色列歷史學家赫拉利預言，2050年將大量湧現「無法就業的『無用』階級」，成為人工智慧、基因技術及機械人等科技取代，找不到新職位的族群。

蝴蝶已經拍翼，倫敦政經學院格雷伯教授直指現時有五類「垃圾工」，將被巨浪捲走，包括隨從(flunkies)、打手(goons)、膠帶(duct tapers)、打鈎者(box tickers)和監工(taskmasters)，當中不乏經理級的管理人員。即使擁有強大原創力的音樂家，也會被譜出巴哈樂章的電腦程式取替。電話行銷及保險業在2033年的失業風險率，將直逼99%，全球失業率到30年後飊升至24%。

誰能在驚濤駭浪中生存下來？赫拉利說，只有掌握強大演算法的精英，是生還者。其餘的大多數則淪為「普通人」、無業可就的「無用階級」，終日靠藥物和打機度日。芬蘭政府早著先鞭，推出全民基本收入政策，為「無工」人口每月送上560歐羅的基本收入，保證了溫飽再努力突圍，這種惠施全民的德政，港人暫不要奢想了。

科技稱王的時代，人人「搞機」，Soft skills必定江河日下，未來職場的決勝要點是：創意、合作性、溝通力、同理心、領導才能及時間管理。老生常談，卻歷久常新。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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