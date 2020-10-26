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【育兒精明消費@iM網欄】享受深呼吸減壓 香薰治療天然香水

名人薈萃 07:29 2020/10/26

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身體調理好了，精神和情緒也不能忽略。一波波的疫情，終日戴著口罩，日常吃喝都很受限制，著實讓人感到鬱悶。所以不含化學物質的香水和天然清新香味的植物酒精搓手液，便是凳凳媽每天的「精神食糧」，要知道嗅覺和情緒有密不可分的關係。

嗅覺神經是12對腦神經中的第一對，由大腦的額葉向下垂直伸到鼻腔上方；嗅覺細胞接收進入鼻腔的氣味分子後，會產生電波，再傳至大腦引起嗅覺。有研究指：「嗅覺是人類最持久的記憶。」

凳凳媽自懷孕後，就再沒有用一般常見的，有化學成份的香水了。原來一般的香水都含有大量化學物質，長期使用會導致胎兒發育畸形。

產後更是要餵奶，或經常親近寶寶，所以也是不宜使用一般有化學成份的香水。一年多前的「選擇」也明確指出，市面上抽選的55款香水全部都含有多種香料致敏物質。也有研究指出，香水會引發哮喘、令濕疹惡化、及影響嬰兒智力。

那凳凳媽到底是用了什麼香水呢？現在就馬上推薦給大家「Aromatherapy Associates」香薰治療天然香水，和「PARFÉ」法國香薰無毒香水。兩款都是凳凳媽近年最愛的滾珠裝，精緻輕巧，適合隨身攜帶。

滾珠可以精準的擦抹在耳背、脖子或手腕上，不會因為噴灑太多，香味太濃而嗆到別人；也可以混搭使用，更添樂趣。凳凳媽還會在每次戴口罩的時候，在口罩內側點幾點，讓自己帶著口罩也可以緩緩聞到喜愛的清香，讓人心情愉悅。

「Aromatherapy Associates」是以椰子油配合各種精油而成，讓你可以把香薰治療隨身攜帶，無論日常上班、居家或出遊旅行時，都可以在脈搏上滾動享受醒神或深層放鬆，享受深呼吸或減壓，享受森林的味道或內在的力量，令身心合一。

法國格拉斯鎮的「PARFE」香薰無毒走珠香水，不含酒精，亦不含水份，不容易蒸發，令香氣更持久停留於皮膚上，10ml已相等於傳統的100ml香水。

成份採用對皮膚非常溫和的杏籽油，和100%天然精油如佛手柑精油、茉莉精油、玫瑰精油、檀香精油等，不但不會刺激肌膚，還能滋潤乾燥的肌膚，帶來正面情緒，放鬆緊張心情，加強集中力，增加自信和魅力。

每天頻繁使用的酒精搓手液，你們有沒有在使用了幾天，就感覺手和手指變得又幹又老？有沒有一邊用搓手液一邊忍受著刺鼻難聞的化學成份？有沒有搓完手吃東西的時候饞到苦苦的不知道是什麼化學品的味道？

凳凳媽現在已經遠離以上這些煩惱，也可以更安心地給凳凳每天使用的「HOMIE Life in Balance」瑞典製造的，芫荽油75%酒精護手霜。

要真正殺菌，就要酒精成份超過70%。HOMIE的酒精護手霜由55%天然植物乙醇，加上20% 異丙醇，實驗證實60秒殺滅99.99%常見致病細菌。酒精成份完美混合，互相協調平衡，不傷害肌膚細胞，不破壞肌膚屏障。

添加的芫荽油 (Coriander oil)更富含豐富維他命A，為雙手提供保護層，提升免疫力；維他命C，有助製造骨膠原，修復緊緻肌膚；天然抗氧化劑 – 花青素，對抗自由基，修護細胞，更可預防衰老

「HOMIE Life in Balance」芫荽油75%酒精護手霜，是很清爽的水啫喱的質感，不會在瓶蓋邊留出一圈黏黏的殘留物。而且氣味清新，聞著就好像站在芫荽田，撲鼻而來的淡淡的新鮮的芫荽香氣，真是讓凳凳媽這個芫荽控不行自拔。最出眾的就是每天頻繁使用，完全不擦乳液，手和手指甚至指甲邊，一點都不幹，還感覺有層薄膜滋潤了雙手，真是護手霜都省了，太神奇了！

最後還是要再次提醒孕婦媽媽們，懷孕期間還是不要擦香水，即使是天然無毒香水。因為香水裡面很多都會添加的麝香，自古就是導致女性流產的因素之一，很容易有滑胎的危險。而酒精搓手液要小心使用，遠離火源，對酒精過敏者請不要使用。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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撰文 : 凳凳媽（曹露佳）

欄名 : 育兒精明消費

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