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【廚心而髮@iM網欄】肉質雪白細膩 格陵蘭比目魚

名人薈萃 17:07 2020/10/23

分享：

上次講咗銀鱈魚 ，今次就講下「格陵蘭比目魚」！
位於北極圈嘅深海魚生活於200至2000米水深下，由於量產，普遍市場價格都比美國銀鱈魚及法國白鱈魚便宜 但亦因為佢都係深海魚，肉質都較為煙韌、豐富、滑溜！
格陵蘭比目魚生長於北冰洋附近， 冰層下水溫唔超過14度， 所以肉質雪白細膩！

營養價值
比目魚含有極高嘅營養價值！ 蛋白質 、維生素A、維生素140D、鈣、磷、鉀等營養成分，尤其維生素B6極其豐富， 脂肪含量超級少， 另外含有大量嘅DHA大腦成份， 經常食可以增加記憶力， 減肥女士都可以食比目魚！

烹調煮法，
懶人做法：氣炸鍋200度預熱，炸至金黃即可。
香煎，大火煎至金黃，配合沙律醬或西京燒醃料，冇得輸！

今次講咁多先，下次再為大家介绍其他食材！
多謝支持！！
 

作者Wyman（周偉文）簡介：

自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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撰文 : Wyman（周偉文）

欄名 : 廚心而髮

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