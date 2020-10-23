【黑膠唱片的復興@iM網欄】唱盤入門　唱臂要點揀？

上次講到入門嘅唱盤， 有人會問既然黑膠系統如此有玩味性，絕對值得挑選一個較好嘅唱盤入門， 又應該點樣選擇呢？

我們首先要瞭解自己是否不容易滿足現狀，經常會不斷有升級慾望的人。如果你是進取型的，在選擇方面，就要考慮唱盤本身是否具備靈活性。否則當你要升級的時候就會發覺很多方案，都像處處行人止步，你的火熱豪情，就祗能劃上句號了！

對唱盤不太熟悉的會問，何謂靈活性？大家應該都有留意到，唱盤上轉盤部分，動力來自摩打帶動。摩打高速轉動時會產生震盪，震盪積存能量會在我們重播唱片時釋放出來 。所以有些唱盤的設計就會匠心地將摩打與轉盤主體部份分開。目的就要減低摩打傳動時產生的諧震。

第二就是轉盤的物料，當然我們首先會考慮用堅硬金屬，諧振就會減低。但是對摩打轉軸產生嘅壓力，相對亦會增加。 轉盤嘅質量要取決於轉軸的做工是否精密，運行時互相磨擦或撞擊，而產生發熱現象，令工作表現大打折扣。

當然並不是強行選擇 要多重有多重就會一定最好，但可以肯定的是質量越高，能採用精密啤呤軸承，穩定性和慣性都有較勝人一籌好處。

傳統的唱盤一般我們祗會見到一支唱臂，現今廠商大多數會照顧一類想多方面嘗試 的用家。就因應轉盤高質量的優越條件，無論在平台上或採納支架式向外伸展方法，設計出能安裝多支唱臂的唱盤。

就有人會問為何要多支唱臂呢？如果是老饕玩家，這問題可以秒速答你：「需要一支安裝mm唱頭 ，一支安裝mc 。

一支選擇單支點臂管軸，同時亦需要考慮三點軸承設計的那種。長度12吋或者9吋比較比較......

還有聽說單聲道唱頭質感會比立體聲更強等等等等。」

但各位不要太興奮，說了那麼多，實際上唱盤最多祗能安裝4支唱臂。如果你已經有足夠經驗，就選擇一支唱臂可以更換我們俗稱Headshell的配件。每次更換時作出適度調校，亦能獲取朝秦暮楚的樂趣。

在這一提，安裝唱頭和唱臂調校，需要有專用工具。在互聯網世界，文字短片多的是，要找基本安裝方法應該不難！

如果各位嘗試自己去體驗整個安裝過程遇到困難，可以聯絡三通音樂FB專業。

我會盡可能在此回覆，並將經驗和大家分享。

當然，我們亦有專為客戶提供收費安裝服務。

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