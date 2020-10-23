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【國泰裁員】陳智思：國泰裁員唯一出路　看淡疫苗發展與國泰管理層唱反調

即市財經 15:37 2020/10/23

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國泰獨立非常務董事陳智思稱，董事會商議方案很多次，目前重組方案對國泰是「唯一出路」

國泰航空 （00293） 本周落實重組方案，包括裁減5300名駐港員工，35年歷史的國泰港龍航空即時停運。身兼國泰獨立非常務董事、行政會議召集人陳智思出席團結香港基金活動時稱，董事會「傾過無數次」國泰重組方案，雖然主動權不在董事成員上，但他也有份決定，認為目前方案是國泰的「唯一出路」。

圖解國泰重組方案重點

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國泰港龍即日停運、員工全數被裁 國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人，詳情可見【下一頁】

陳智思表示，國泰現時營運不足一成客運運力，其朋友經歷告訴他，每班歐美航班都只有數十人乘搭，國泰現時每月燒錢15億至20億元，即使採用新重組方案，每月少燒5億元，他形容：

（重組後）都仲係輸緊（流失現金），現在是buy time（爭取時間），希望疫情可受惠疫苗（面世）。老實說，我對疫苗不是太有信心。個個都期待明年有疫苗，但不是有疫苗，人人都願意接種，是否可以正常化、重新飛？路仍是很長。港府、股東注資後可以捱多久？真的無人知。

國泰自4月至9月，每月客運量跌幅逾98%，最新僅營運正常水平的9%客運運力。國泰最新預期，明年上半年可營運25%運力，下半年市道逐漸復甦，全年運力仍不足50%，但當中預測已是建基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。

國泰9月客運按年跌98% 「最樂觀展望」明年運力不足正常一半，詳情見【下一頁】

換言之，陳智思看法較國泰管理團隊更為悲觀。他續指，亞洲國家對疫情「零容忍」，不似歐美如同半放棄態度，亞洲航班飛不起，「我想回泰國也回不到，內地不歡迎你香港來」，認為國泰以至太古已經盡力降低對人手的影響。

更多航空和國泰新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

香港股票 裁員 陳智思 行政會議 團結香港基金 國泰航空（00293） 港龍航空 國泰航空 疫苗

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