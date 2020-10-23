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【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效

環球社會熱點 15:42 2020/10/23

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【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效

新型冠狀病毒疫情肆虐，療效受美國總統特朗普高度肯定的抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir），獲美國食品藥物管理局（FDA）開綠燈，批准用於治療新冠肺炎。惟世衛早前曾稱瑞德西韋非有效新冠藥物，聲稱對病情無幫助，相反資訊恐令外界困惑。

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南韓接種流感疫苗後增至32人死 當局正研究是否需要煞停【下一頁】

FDA周四宣布批准以吉利德科學（Gilead Sciences，美：GILD）研發的瑞德西韋治療新冠病毒感染，將用於治療12歲或以上住院患者，是首款在美國獲批的新冠肺炎藥物。受消息鼓舞，吉利德股價場外彈7%。

瑞德西韋已獲全球約50個國家監管機構批准，用於治療新冠肺炎。美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）研究顯示，瑞德西韋加快康復進度，測試結果顯示，服藥者平均可在11日內康復，較未服藥者快4日。

不過，有關此藥療效的資訊相當混亂，世界衛生組織（WHO）早前曾發表研究報告，稱此藥的在減低住院新冠肺炎患者死亡率上，作用似乎很微甚至無效（little or no effect）。惟世衛研究報告屬初步，測試結果未經同行評審，結論仍有待進一步驗證。

【新冠疫苗】毋須過度憂慮疫苗致死？世衛稱不應只看風險【下一頁】

歐洲人群起注射流感疫苗 反應太踴躍致供應短缺【下一頁】

目前一套瑞德西韋療程，索價2000多至3000多美元，患者會於5天內接受6劑注射，藥廠正研發吸入式藥劑，讓病人吸入藥物霧氣。廠方指瑞德西韋的化學成分關係，會對肝臟帶來相當大負擔，故不會造成丸狀。

責任編輯：林建忠

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