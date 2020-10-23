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【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....

股樓投資 15:35 2020/10/23

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螞蟻集團將於下周招股，並原定11月6日掛牌，不過最新消息有指，螞蟻集團的掛牌日期有變，將提前一日至11月5日；同時已加入了10個新的聯席賬簿管理人，包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等。

螞蟻集團A股入場費或高達3.5萬元　咁螞蟻H股入場費是？？？，想知詳情請按：【下一頁】

據悉，螞蟻集團已開展上市前推介，其承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻集團的估值分別為3,800億美元至4,610億美元（相當於約2.96萬億港元至3.6萬億港元），以及3,330億美元至4,570億美元（相當於約2.6萬億港元至3.56萬億港元），與較早前傳出目標估值2,800億美元高出最少33%。

螞蟻集團招股上市在即   三大業務你要知，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

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