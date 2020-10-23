【定期存款】比iBond兩厘更高息　人民幣定存半年2.6厘

新一批iBond現正接受認購，今次最大亮點是最低息率保證由過往的1厘，提升至2厘。投資者持有每手1萬元的iBond，每年將保證獲派200元利息！外界預期iBond認購反應依舊熱烈，根據往績估計申請人最多獲派三手，對於「食息一族」又怎會夠喉？

同樣穩陣不會蝕錢的投資選擇，相信港元存款是很多人的首選。可是現時港元定存息率普遍不足1厘，想靠定存食息，不少人已重投人民幣定存的懷抱，部分銀行的人民幣定存，短至3個月也有年利率2厘。舉例招商永隆銀行定存1萬元人民幣，以該行手機應用程式敘造，3個月、6個月、9個月及12個月也有2.45厘。

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多間大行早前也看好人民幣滙價前景，渣打早前預料人民幣在岸價明年上半年挑戰6.4，較現價有約4%潛在升幅。人民幣在岸價（CNY）亦在周三（21日）升穿6.67，創2018年7月以來最高。不過，自人民幣2015年滙改，上演「暴力貶值」後，人民幣滙價始終可升可跌，存人民幣要重演六七年前滙價直升、財息兼收的好日子，相信機會不大。人民幣滙價波動的風險，小存戶不得不察。

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責任編輯：葉卓偉