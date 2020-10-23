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【iBond認購攻略】林本利：iBond一定要去買　揸3年或即日沽也有賺

理財智慧 16:28 2020/10/23

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iBond相隔4年再登場，由今日10月23日起至11月5日下午2時接受認購。政府今次不但會視乎反應，將發行額度最高增至150億元，更將保證息率上調至2厘，投資者若持有一手（1萬元）的iBond，每年保證獲派200元利息。在現時環球低息環境下，銀行港元定存息口普遍不足1厘，人民幣定存則擔心滙價波動，iBond勝在穩賺不賠，3年後本金可全數取回，相信今批iBond對喜歡穩定收息的投資者，有一定吸引力。

經濟學者林本利表示：「iBond記住記住一定要去買，無理由唔去抽！」他直言iBond是零風險兼必賺的投資產品。一方面，持有一手iBond至到期日的話，3年至少可賺600元利息。另一方面，若投資者首日沽出iBond，跟據往績亦必定有賺，「第一日應該都103，最勁可到105。」

事實上，政府在2011年至2016年先後發行6批iBond，掛牌首日表現往往不俗，例如在2011年、2012年、2014及2015年iBond首日也收報逾105元，持有一手iBond的投資者首日沽貨大部分也賺到500元。

二手iBond有價有市，林本利解釋，是因為有一班需要購買政府債券的機構投資者接貨，例如金管局今年8月時發行的3年期債券，息率只有0.2厘左右，「沒辦法，美國聯邦基金利率得0.25厘」。他說若iBond首日掛牌為103元，機構投資者接貨仍有賺，「因為未來最少派6厘（3年x2厘），所以佢103買也賺3厘。」iBond無論是持有3年收息，抑或即日沽售也有錢賺，故林本利認為投資者沒有理由不抽iBond。

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第一次iBond發行時，香港人未充分認識這項穩賺不賠的產品，認購反應一般，認購44手或以下的申請人可獲全數分配。後來港人開始認識iBond，加上通脹升溫，其後每次iBond接受認購均引來全城「圍抽」，分配給申請人只能「一手起、兩三手止」，抽中三手已相當幸運。

有見過往認購反應熱烈，金管局將今批iBond的目標發行額，按需求可酌情增至150億元，盡可能做到人人有份。若申請總額多於150億元但認購人數少於150萬，將會先向所有合資格申請派發一手iBond，剩餘手數許可則向申請兩手或以上的認購者配發多一手，如此類推直至剩餘手數不足再進行一個配發循環，餘下的手數將會以抽籤形式配發。基於上述分配機制，抽iBond的投資者不必「瞓身」認購太多手，反之應採取「人海戰術」，全家總動員齊齊認購，反而可提高獲派的手數。舉例投資者想認購8手iBond，一個人斥8萬元買，按往績估計也只會派二至三手。相反，若集齊4位家庭成員，每人認購二至三手，按往績每人穩奪二手iBond的機會較大。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

債券 香港金融管理局 林本利 iBond

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