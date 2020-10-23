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普京：美國國際影響力漸減 中德兩國正邁向成超級大國

環球政經 14:42 2020/10/23

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俄羅斯普京以視像出席莫斯科一個智庫團體的舉辦的國際論壇，表示美國的影響力已經逐漸減弱，中國和德國正邁向超級大國。

【新冠疫苗】普京：俄羅斯國防部幾乎全部司令已接種疫苗下一頁

普京指，美國和俄羅斯主導全球最重要問題的時代已經過去，近年美國與英法等國家在國際的地位已逐漸減弱，同時間在政治和經濟實力而言，中國和德國正崛起朝着超級大國邁進。

【疫苗競賽】因出現不能解釋病症 強生叫停6萬人疫苗測試計劃下一頁

普京席間又讚揚中俄新時代的戰略協作夥伴關係，透過多次演習發展軍事合作，俄羅斯又有同中國分享敏感軍事技術，增強了中方軍事和防禦能力。他補充雙方目前未有需要建立軍事同盟，但並不排除將來有可能這樣做。

他又期望，美國在下月大選後，能積極與俄羅斯討論全球性問題。兩國簽署的《新削減戰略武器條約》將於明年2月到期。雙方代表與今年6月起多次舉行談判，涉及延長條約等問題，但始終未取得實質進展。

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撰文 : 林展鋒

普京 政治 軍事 經濟 德國 莫斯科 俄羅斯 中國 美國

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