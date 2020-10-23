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【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業

股樓投資 16:03 2020/10/23

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受新冠病毒疫情打擊，本港失業率升至6.4%，創達16年來新高，不少大型企業大幅裁員，其中旅遊業、酒店業、飲食業及零售業成失業重災區，日前國泰（000293）公布大裁員計劃，國泰港龍航空亦全面停飛，本港有5,900位航空界人士失去「飯豌」，情況實在令人難過。


近來不少行業向這批來自航空業界別的人才招手，包括地產代理、保險業界，香港物業管理公司協會也指，歡迎各行業有志者考慮投身物業管理行業。其中新地（00016）、本況龍頭物業管理公司康業表示大力支持，希望在此嚴峻的經濟環境中能與香港市民共渡難關，紛紛呼籲各界服務行業的專業人員不要氣餒，在物業管理行業這條新航道重新出發。

【國泰裁員】空姐機師成失業大軍怎麼辦? 地產代理力吸航空旅遊業界人士加盟，了解按【下一頁

康業副主席及行政總裁鄺正煒表示：「在如此動盪的經濟環境下，香港的物業管理行業依舊穩步向前，公司不但沒有裁員，更因為疫情的需求推動下，增聘更多人手，當中包括前國泰及港龍空中服務員，憑藉他們的專業優質服務，加上我們公司一系列的智能化管理系統，相得益彰，定必能在其工作崗位上再次發揮所長，同時獲得穩定又理想的回報。」

康業副主席及行政總裁鄺正煒(前右二)希望更多空中服務員能投身物業管理行業，在新航道繼續飛翔。

康業指出，公司—直與時並進，包括持續提升智能化管理，不但引進物聯網(IoT)，更自行研發Nitrol（智能流動巡邏系統）及手機應用程式（SoProp、SoPropBiz及WeCom等），有效地以科技提升工作效率及管理質素，全面滿足客戶需要。


而為提升同事處理突發事件的技巧，除了採用傳統培訓方法如講座及影片外，康業培訓及發展組聯同工程部及專上學院，引進虛擬實景訓練（VR）影片及擴增實境（AR）作為培訓工具，以加強演習的真實感，在零風險環境學習，並提升員工工作技巧。

 

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責任編輯：陳詠妍
 

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