  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】呢隻股年內曾升逾一倍　惟近3日已跌兩成　今日再遭花旗唱淡

股樓投資 15:18 2020/10/23

分享：

花旗今日發表報告指，維達(03331)業績較預期弱，但股價已反映不利因素，不過仍降其目標價24%至26.5元。

報告指出，維達經營溢利升48%至5.45億元，低過預期，當中銷售及毛利率較預期低，因面對市場價格競爭，管理層採取較保守策略，令維達市佔率下滑。

花旗引述維達管理層稱，集團會於第四季加大推廣，目標是內地市場銷售有雙位數增長，但由於推出折扣，估計明年經營毛利率下降2.2%至12.8%。

花旗將維達2020至2022年核心每股盈利降3%、8%及17%，達到1.59元、1.44元及1.28元，但認為集團上季表現疲弱已在股價反映，重申「買入」評級，目標價由35元降至26.5元。

維達今年股價受惠疫情持續造好，7月最高曾升至32.4元高位，較年初14.18元升逾倍。惟近期股價明顯現沽壓，近3日已下跌兩成。今日股價最低曾跌至21元，截至3時15分跌幅大為收窄，暫報22.3元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【異動股】蝕住做本地遊 縱橫遊股價大瀉逾八成

下一篇文章

【滙豐調查】8成港人曾成騙徒目標 26%中伏　25至39歲最易墜網上情緣騙案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤
【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶
【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【國泰裁員】失業率創近16年新高　不幸被裁遣散費長期服務金怎計算？
【國泰裁員】失業率創近16年新高　不幸被裁遣散費長期服務金怎計算？
九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼
九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼