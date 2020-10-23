【港股追蹤】呢隻股年內曾升逾一倍　惟近3日已跌兩成　今日再遭花旗唱淡

花旗今日發表報告指，維達(03331)業績較預期弱，但股價已反映不利因素，不過仍降其目標價24%至26.5元。

報告指出，維達經營溢利升48%至5.45億元，低過預期，當中銷售及毛利率較預期低，因面對市場價格競爭，管理層採取較保守策略，令維達市佔率下滑。

花旗引述維達管理層稱，集團會於第四季加大推廣，目標是內地市場銷售有雙位數增長，但由於推出折扣，估計明年經營毛利率下降2.2%至12.8%。

花旗將維達2020至2022年核心每股盈利降3%、8%及17%，達到1.59元、1.44元及1.28元，但認為集團上季表現疲弱已在股價反映，重申「買入」評級，目標價由35元降至26.5元。

維達今年股價受惠疫情持續造好，7月最高曾升至32.4元高位，較年初14.18元升逾倍。惟近期股價明顯現沽壓，近3日已下跌兩成。今日股價最低曾跌至21元，截至3時15分跌幅大為收窄，暫報22.3元。

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