【異動股】蝕住做本地遊 縱橫遊股價大瀉逾八成

港府今日起放寬本地旅行團的限聚令，每團人數最多30人。但此舉卻無助本地旅行社股份向上，其中縱橫遊（08069）更在開市後隨即洗倉式大跌，股價一度蒸發86%，創年內新低。截至3時15分報0.45元，大跌82.6%，成交額達4,000萬元。

同一板塊的專業旅運（01235）則跌7.1%至0.195元；而東瀛遊（06882）亦跌3.8%至0.385元。



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縱橫遊常務董事袁振寧在受訪時表示，在政府放寬有關政策後，公司每日都接獲過百宗本地遊查詢，現時每日約有50至60名本地客人報名，第一團將會於明天出發。一般每團要有15至20名旅客才能回本，但在其他旅行團完全停擺下，只要有10人報團，公司都會「蝕著出發」。



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旅遊業議會指，出發前員工做過一次病毒檢測便可，下周政府將安排持牌領隊導遊進行免費檢測。袁振寧指，雖然每次出團前都進行檢測是最理想，但都要考慮時間和費用等，又指若政府能將旅遊巴司機納入免費檢測範圍便最理想。





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