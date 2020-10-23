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PS5│Sony確認PS5內建多個串流媒體平台　

科技 16:36 2020/10/23

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Sony宣佈，將會在系統出廠前預載多個主流串流媒體服務，用戶毋須再透過PS Store手動下載，已可在PS5觀賞電影、電視節目、聽音樂以及觀看遊戲直播。

機迷苦等已久的PlayStation 5（PS5）遊戲主機將於下月正式登場，日前Sony宣佈，將會在系統出廠前預載多個主流串流媒體服務，用戶毋須再透過PS Store手動下載，已可在PS5觀賞電影、電視節目、聽音樂以及觀看遊戲直播。

【PS5】Sony搶先公開PS5體驗亮點　推出全新「控制中心」等功能

Sony在其官方部落格發布最新文章，介紹PlayStation 5的影音體驗。官方表示，Apple TV、Netflix、YouTube、Disney+、Spotify及Twitch等將會登陸PS5，並於推出首天正式開放下載。另外，Sony也預告更多的串流平台服務如Amazon Prime Video、MyCanal、HuluPeacock等平台也將在未來陸續推出。

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此外，其專屬的媒體遙控器，除可遠端遙控多媒體播放，也將預先提供Netflix 、Spotify和YouTube等熱門服務的快捷鍵。遙控器將於下月19日與PS5一同公開發售，用戶可自行選購。

責任編輯：施雯雯

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