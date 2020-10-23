Tesla | 免費試駕Model 3一星期 Tesla推「Drive to Believe」活動

▲ Tesla宣布推出「Drive to Believe」活動，為車主提供免費7天Model 3試駕體驗。

不少人買車之前，都會想率先體驗車輛的駕駛效果。最近Tesla宣布「Drive to Believe」活動，為車主提供免費體驗機會！車主可以用汽油車交換一輛Model 3，即可嘗試7天試駕體驗。

Tesla最近推出「Drive to Believe」活動，參加者可以透過Tesla指定專頁，或致電熱線報名參與試駕活動。參加者須填寫相關個人資料並回答有關問題：「你最想體驗 Model 3哪一項功能？」，便有機會被選中參與試駕活動。

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Tesla表示，活動目的是希望車主可親身體驗Tesla電動車的性能、安全性及純電動體驗。另外，Tesla每星期會選出一位參加者體驗，公司專員將會聯絡車主，提前到Tesla香港體驗中心安排一次試駕，以了解Model 3基本操作。

另外，Tesla同時推出「以舊換新」計劃，提供一換一稅務津貼優惠。車主若以合資格車輛換購，即可在購車時享有「以舊換新」優惠。車主只需簡單提供現有車輛資料，官方會在24小時內提供報價，合資格車輛只要透過Tesla認證合作融資計劃上會，即可享電動車一換一，首次登記，稅寬減達250,000元。

責任編輯：李寶如