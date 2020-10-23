【華為風暴】華為傳美國制裁前囤200萬顆5G基站晶片 確保2021年供應

▲ 外媒報道，9月美國制裁生效前，台積電應華為要求交付了超過200萬顆5G基站7納米晶片。

華為自9月起因美國制裁晶片「斷供」，彭博社報道稱，華為在美國制裁前花了幾個月時間大量儲備無線射頻晶片，以確保至少到2021年都能向中國運營商供貨。晶圓代工廠商台積電TSMC（台：2330）在2019年底開始加大力度生產華為5G基站核心通訊晶片「天罡」，在上月制裁生效前，台積電應華為要求交付了超過200萬顆相關7納米晶片。

報道又指，現時華為可繼續向中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三大運營商供貨，在中國搭建5G網絡。知情人士稱，華為向運營商表示，儘管遭到美國制裁，但其零組件庫存完全足以支持2021年及以後的基站建設。但目前尚不清楚這些庫存可以支撐多長時間。

不過即使晶片供應足夠，由於二線部件短缺，性能可能有所犧牲，採用不夠成熟的本地替代產品可能影響耗電率等。華為據報承諾就額外的電費向運營商提供補償。

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編輯：陳健婷