【發放正能量】信和5大商場 x Google推「ShareJoy獎賞活動」　一連3日派2萬張禮券

Google 香港最近推出以快樂正能量為主題「ShareJoy 活動」，其中以香港特色為主題的AR角色，配合新推出的「HO JENG AR」手機應用程式，即能活現眼前。為鼓勵更多市民一同參與，信和集團旗下5大商場也推出「ShareJoy獎賞活動」，於10月24至26日期間，一連3日免費派發共20,000張購物及餐飲禮券。

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在屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，顧客可以下載 S+ REWARDS應用程式加入成為會員，以手機任何二維碼掃瞄器掃瞄商場宣傳品上之二維碼即可與「HO JENG AR」角色合照，憑不同AR角色相片更可即時免費換領不同類別的禮券。如魚蛋、奶茶或登山者的AR角色照片可換領HK$20的商場美食券，或香港黃金海岸酒店海岸扒房HK$100餐飲禮券，而霓虹燈或渡輪的AR角色照片則可換領HK$20商場購物券。

▲ AR 角色更會與大家互動，拍出有趣又可愛的 AR 相片，並可於社交媒體上傳播，共同分享快樂喜悅。

至於已下載「HO JENG AR」手機應用程式的 S+ REWARDS會員，亦可憑日常生活中拍下的 「HO JENG AR」角色相片到5大商場免費換領購物或餐飲禮券，再於商場使用。

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責任編輯: 蘇穎琪