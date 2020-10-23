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【港股追蹤】和諧汽車銷售理想 刺激經銷商繼續炒

股樓投資 13:56 2020/10/23

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汽車經銷商中升控股（00881）今早急升超過6%，全因大行高盛大幅上調股份目標價逾3成，由75.7元提升至100元，並列入「確信買入」名單內。連帶其他經銷商股份，如廣滙寶信（01293）亦升超過3%，不過論行業升勢最勁，則非和諧汽車（03836）莫屬，股份午市後持續升勢，現時仍升超過8%。

集團最新公布，7月份至今新車銷售收入及售後服務收入均增長顯著，最近三個月平均按年增長約51%及25%，豪華及超豪華品牌新車銷量增長約45%，庫存周轉天數約為23天，銷售及行政費用率約5.2%。

【港股追蹤】三桶油領導升市 有隻仲被大行唱好，詳情請按見下頁

公司亦提到，近期新增「武漢賓利」及「南昌賓利」兩間經銷商店舖，目前已開始向顧客接受新車訂單及提供其他相關服務，另有6間獲授權的新建店舖預計均於本年度內竣工，包括三間「寶馬」品牌、兩間「法拉利」品牌、一間「雷克薩斯」品牌。

內地生態環境部副部長趙英民本周表示，全國範圍將實施輕型汽車國六排放標準，積極推廣清潔能源汽車。他指出，2010年以來，國內新能源汽車快速增長，目前全國公交車電動化比例從2015年的20%提高到目前的60%。市場憧憬新能源車類別的車型，銷售有望繼續造好。

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記者：葉志偉

 

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目標價 香港股票 中升控股（00881） 和諧汽車（03836）

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