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【iPhone 12】iPhone 12 Pro炒高逾千元炒價逾萬　華強北人士： 12 Pro溢價達2000人幣

即市財經 13:55 2020/10/23

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蘋果iPhone 12及iPhone 12 Pro 今日開賣。雖然本港今早未見大批人流在蘋果店外排隊，反應似冷淡，但iPhone 12 Pro仍然「有價有市」。根據網上資料，128 GB iPhone 12 Pro被炒高至逾1萬元，而炒價水位最多的是256GB 太平洋藍的iPhone 12 Pro，炒價較原價高1800元。

據網上資料及現場消息，炒家收機以iPhone 12 Pro為主，當中以新色太平洋藍色最受歡迎。至於iPhone 12則未見炒風，收機價僅較原價高數百元。但值得留意，此前備受劣評的藍色，收機價卻是眾多顏色中最高。

iPhone 12不贈火牛，買原廠火牛幾錢?【下一頁】

華強北人士：iPhone 12 Pro溢價逾2000元人民幣

本港iPhone 12炒風能否持續，相信要看內地銷售。內地媒體報道，今日內地蘋果門店出現排隊人潮。據蘋果店的工作人員介紹，只有提前預約購機的消費者才能提前8點進店領取新機，其他沒有預約到的因為沒有現貨，不能今天購買。

iPhone 12及iPhone 12 Pro 價錢及機型一覽

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報道又引述華強北市場人士表示，目前iPhone 12及iPhone 12 Pro異常火爆，iPhone 12價格比市場價高出1000多元人民幣，iPhone 12 Pro則能高出2000多元人民幣。iPhone 12以白色、藍色最受歡迎；iPhone 12 Pro同樣是藍色最為暢銷。

相關文章：【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

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