【iPhone 12】iPhone 12 Pro炒高逾千元炒價逾萬　華強北人士： 12 Pro溢價達2000人幣

蘋果iPhone 12及iPhone 12 Pro 今日開賣。雖然本港今早未見大批人流在蘋果店外排隊，反應似冷淡，但iPhone 12 Pro仍然「有價有市」。根據網上資料，128 GB iPhone 12 Pro被炒高至逾1萬元，而炒價水位最多的是256GB 太平洋藍的iPhone 12 Pro，炒價較原價高1800元。

據網上資料及現場消息，炒家收機以iPhone 12 Pro為主，當中以新色太平洋藍色最受歡迎。至於iPhone 12則未見炒風，收機價僅較原價高數百元。但值得留意，此前備受劣評的藍色，收機價卻是眾多顏色中最高。

iPhone 12不贈火牛，買原廠火牛幾錢?【下一頁】

華強北人士：iPhone 12 Pro溢價逾2000元人民幣

本港iPhone 12炒風能否持續，相信要看內地銷售。內地媒體報道，今日內地蘋果門店出現排隊人潮。據蘋果店的工作人員介紹，只有提前預約購機的消費者才能提前8點進店領取新機，其他沒有預約到的因為沒有現貨，不能今天購買。

iPhone 12及iPhone 12 Pro 價錢及機型一覽

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

報道又引述華強北市場人士表示，目前iPhone 12及iPhone 12 Pro異常火爆，iPhone 12價格比市場價高出1000多元人民幣，iPhone 12 Pro則能高出2000多元人民幣。iPhone 12以白色、藍色最受歡迎；iPhone 12 Pro同樣是藍色最為暢銷。

相關文章：【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！