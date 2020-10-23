【美國大選】總統辯論fact check 特朗普拜登口誤逐個捉

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南韓接種流感疫苗後增至32人死 當局正研究是否需要煞停
美國大選在即，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登在當地時間周四（22日）舉行的最後一場總統辯論結束。二人針鋒相對，涵蓋新冠肺炎疫情、醫保、種族等多個範疇，但少不免會出現口誤，以下看看兩位候選人提供哪些錯誤資訊。
疫情
拜登：至年底會有多20萬人死於新型冠狀肺炎。
（The expectation is we'll have another 200,000 Americans dead in the time between now and the end of the year.）
查證：錯。
根據華盛頓大學健康指標和評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics）的預測模型顯示，在9月初，模型預計至年底會有410,451 人死於新冠肺炎，至辯論當天（10月22日），模型預測至年底會有316,935人死於新冠肺炎。
目前美國有222,977人死於新冠肺炎，故距離華盛頓大學健康指標和評估研究所的預測，至年底會有多94,000人死於新冠肺炎，而非20萬。
CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳【下一頁】
特朗普：新冠肺炎的死亡率降至85%。（If you notice the [COVID-19] mortality rate is down 85%.）
查證：錯。
據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，目前美國的死亡率達2.7%，而該機構在1月份公布的死亡率是2%，至今有輕微升幅。
特朗普提及的85%是來自比較4月高峰期與最近一周的每周死亡數字。根據美國疾控中心，4月18日那周有17,077人死亡，至10月10日該周，有2,540人死亡，跌幅達85%。
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特朗普：99.9%年輕人痊癒，99%的患者痊癒。（99.9% of young people recover. 99% of people recover.）
查證：前句缺語境，無從判斷。後句錯誤。
據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，目前美國的死亡率達2.7%，意味著約有97%人確診新冠肺炎後痊癒。
特朗普提及的年輕人，未有指明確切年齡層。若以30歲以下的年輕人為例，根據美國疾控中心數據顯示，該年齡層的死亡率是0.05%，故特朗普提到99.9%年輕人痊癒，算是正確。
惟專家提醒，當檢測未普及前，死亡數字未能完全反映情況。專家指，死亡率無法完全反映新冠肺炎的嚴重性，包括延長留院時間，以及復原時間、處理後遺症等。
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種族歧視
特朗普：拜登在1994年通過《犯罪法案》（Crime Bill）時，稱黑人為「超級掠奪者」。（Black community "super predators" in reference to his 1994 Crime Bill.）
查證：錯。
特朗普在辯論中指控：他（拜登）在政府任職47年，他沒有為黑人做過任何事情，除了在1994年通過《犯罪法案》（Crime Bill），並稱黑人為「超級掠奪者」（super predators）。
然而希拉莉（Hillary Clinton）才是首個用「超級掠奪者」這個稱呼的人，當時她為了支持丈夫克林頓總統，在1994年簽署《犯罪法案》（Crime Bill）。在2016年總統大選時，當年的希拉莉的演講再受到關注，同年希拉莉已去信《華盛頓郵報》就言論公開道歉。
拜登確因《犯罪法案》的通過而受到批評，他曾警告要注意「超級掠奪者」，但未有明確指明是與非裔黑人有關。
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責任編輯：葉芷樺