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【美國大選】總統辯論fact check 特朗普拜登口誤逐個捉

環球社會熱點 13:44 2020/10/23

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美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登在最後一場總統辯論上針鋒相對，但少不免會出現口誤。

美國大選在即，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登在當地時間周四（22日）舉行的最後一場總統辯論結束。二人針鋒相對，涵蓋新冠肺炎疫情、醫保、種族等多個範疇，但少不免會出現口誤，以下看看兩位候選人提供哪些錯誤資訊。

疫情

拜登：至年底會有多20萬人死於新型冠狀肺炎。
（The expectation is we'll have another 200,000 Americans dead in the time between now and the end of the year.） 

查證：錯。

根據華盛頓大學健康指標和評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics）的預測模型顯示，在9月初，模型預計至年底會有410,451 人死於新冠肺炎，至辯論當天（10月22日），模型預測至年底會有316,935人死於新冠肺炎。

目前美國有222,977人死於新冠肺炎，故距離華盛頓大學健康指標和評估研究所的預測，至年底會有多94,000人死於新冠肺炎，而非20萬。

CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳【下一頁】

特朗普：新冠肺炎的死亡率降至85%。（If you notice the [COVID-19] mortality rate is down 85%.）

查證：錯。

據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，目前美國的死亡率達2.7%，而該機構在1月份公布的死亡率是2%，至今有輕微升幅。

特朗普提及的85%是來自比較4月高峰期與最近一周的每周死亡數字。根據美國疾控中心，4月18日那周有17,077人死亡，至10月10日該周，有2,540人死亡，跌幅達85%。

拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前【下一頁】

特朗普：99.9%年輕人痊癒，99%的患者痊癒。（99.9% of young people recover. 99% of people recover.）

查證：前句缺語境，無從判斷。後句錯誤。

據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，目前美國的死亡率達2.7%，意味著約有97%人確診新冠肺炎後痊癒。 

特朗普提及的年輕人，未有指明確切年齡層。若以30歲以下的年輕人為例，根據美國疾控中心數據顯示，該年齡層的死亡率是0.05%，故特朗普提到99.9%年輕人痊癒，算是正確。

惟專家提醒，當檢測未普及前，死亡數字未能完全反映情況。專家指，死亡率無法完全反映新冠肺炎的嚴重性，包括延長留院時間，以及復原時間、處理後遺症等。

特朗普辯論123次攻擊遠超對手 惟網民稱拜登贏【下一頁】

種族歧視

特朗普：拜登在1994年通過《犯罪法案》（Crime Bill）時，稱黑人為「超級掠奪者」。（Black community "super predators" in reference to his 1994 Crime Bill.）

查證：錯。

特朗普在辯論中指控：他（拜登）在政府任職47年，他沒有為黑人做過任何事情，除了在1994年通過《犯罪法案》（Crime Bill），並稱黑人為「超級掠奪者」（super predators）。

然而希拉莉（Hillary Clinton）才是首個用「超級掠奪者」這個稱呼的人，當時她為了支持丈夫克林頓總統，在1994年簽署《犯罪法案》（Crime Bill）。在2016年總統大選時，當年的希拉莉的演講再受到關注，同年希拉莉已去信《華盛頓郵報》就言論公開道歉。

拜登確因《犯罪法案》的通過而受到批評，他曾警告要注意「超級掠奪者」，但未有明確指明是與非裔黑人有關。

特朗普斥對手將封鎖國家 拜登：只封鎖病毒【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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