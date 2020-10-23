【歐洲第二波疫情】法國擴大宵禁 新增逾4.1萬宗確診

▲ 法國的新冠肺炎單日確診數字創新高，法國總理卡斯泰（Jean Castex）宣布擴大宵禁範圍。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，法國成為歐洲疫情焦點。法國單日再增超過4.1萬宗新冠肺炎確診病例，創單日確診新高。法國總理卡斯泰（Jean Castex）宣布擴大宵禁範圍，措施料會持續六星期。

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法國周四（22日）宣布再增41,622宗確診病例，截至當日傍晚累計已超過99.9萬宗，逼近百萬宗確診大關。總理卡斯泰形容目前的疫情嚴重，指法國的確診病例數字在過去15日增加一倍。他認為第二波疫情的傳播速度較慢，但疫情傳播範圍卻比首波疫情更大。

法國政府上周於巴黎等9個地區實施宵禁，禁止民眾於晚上9點至清晨6點外出。法國政府宣布擴大宵禁範圍，全國再有38個行政區受宵禁影響。卡斯泰表示，將由周五（23日）午夜起擴大範圍，宵禁措施最少會持續六星期，共有4,600萬名民眾受影響，佔法國約三分之二的人口。

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在宵禁實施的時段内，民眾要有特定理由才可外出，例如要上下班、求診、探望受養親屬或放狗，而且要持有證明。如民眾首次違反宵禁措施，將會被處以135歐元（約1,236港元）的罰款，再犯者最高會面臨3,750歐元（約3.4萬港元）的罰款。

卡斯泰又表示，將於下周檢視宵禁措施在遏制疫情方面的成效，以制定進一步防疫對策。

責任編輯：鄭錦玲