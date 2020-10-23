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美國短影片串流平台Quibi以失敗告終　推出僅半年即關閉

科技 15:41 2020/10/23

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據外媒報道，美國短影片串流平台Quibi推出僅半年，最近宣告終止服務。

近年社交媒體程式愈來愈多，短影片服務受到不少年輕用戶喜愛。不過，美國短影片串流平台Quibi推出僅半年，就已宣告終止服務。

據《華爾街日報》報道，Quibi創辦人Jeffrey Katzenberg表示，團隊已盡最大努力，但最後決定解散公司團隊，日後會把現金發還給股東。早前Jeffrey Katzenberg曾經遊說蘋果（Apple）、華納以及Facebook收購公司，但遭到拒絕。據了解，該公司團隊解散後，仍會嘗試出售平台內容，以及底層技術架構。

＜＜【TikTok】巴基斯坦撤回TikTok禁令　有條件恢復當地服務

＜＜【TikTok爭議】美參議員提法案　要求手機App註明開發、數據儲存地

Quibi於本年4月份推出，為用戶提供兩款付費計劃，分別為4.99美元（約38港元）以及7.99美元（約61港元）服務計劃。有分析認為，由於Quibi一直沒有推出突破性功能及內容，因此難以吸引用戶，更無法與YouTube、TikTok等免費短影片平台競爭。

另外，數據調查機構Sensor Tower，曾於7月份發布報告指，Quibi在三個月試用期結束後，即時流失90%訂閱用戶，最終只剩7.2萬名付費用戶。但其後Quibi 迅速反駁，並指公司從來沒有公布實際訂閱用戶量。

責任編輯：李寶如

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