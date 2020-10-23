▲ 【美國大選】荷蘭網絡專家爆特朗普Twitter密碼：mega2020!

美國大選11月3日舉行在即，社交媒體在民主黨總統候選人拜登家族醜聞一事，扮演重要的角色。特朗普是Twitter的忠實使用者，但近日不忘狠批其限制言論的政策。荷蘭研究員猜中特朗普Twitter密碼為「mega2020!」（特朗普競選口號：讓美國再次偉大），但Twitter否認特朗普的帳戶遭入侵一事。

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荷蘭的《人民報》（De Volkskrant）報道，曾在4年前成功登錄特朗普帳戶的網絡安全專家熱韋爾（Victor Gevers），再次猜中特朗普Twitter密碼。他第5次嘗試輸密碼時，成功以「mega2020!」登錄。

熱韋爾表示，他預計失敗4次後，系統會要求用戶提供其他訊息證明是本人，但並沒有。他登錄後可瀏覽特朗普的通話訊息，也可以特朗普的身份發布帖文及更改其個人資料。

Twitter發聲明稱，沒有證據顯示特朗普的帳戶遭入侵，重申已因應美國大選，積極採取帳戶安全措施。

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責任編輯：鄧燕君