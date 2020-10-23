【好想去旅行】麗晶七海郵輪2023年環球航線　預訂量創新高

▲ 麗晶七海郵輪的2023年環遊世界之旅於9月23日起接受預訂，當日的預訂數字比2022年所創紀錄高出一倍。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不少人都憧憬可前往外地旅行，帶動明年以後的外遊產品銷售升。麗晶七海郵輪的2023年環遊世界之旅於9月23日起接受預訂，當日的預訂數字比2022年所創紀錄高出一倍。所有頂層套房及以上等級均在數小時內預訂一空，而候補名單上的人數亦屬歷來最多。

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該趟環遊世界之旅是公司自2011年以來最長的航線，將會橫跨六大洲，將由佛羅里達州邁亞密航行至西班牙巴塞隆拿，2023年1月7日啟航至5月30日結束，歷時將近五個月。郵輪將於11個港口通宵停靠，參加者可深入遊覽，並會在印尼峇里島、 新加坡、納米比亞沃爾維斯灣提供獨家岸上體驗。另外，郵輪亦特別為參加者設計了14項自選岸上行程，在當地資深導遊引領下，參加者將可離船展開最長4晚的私人行程。

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麗晶七海郵輪總裁兼行政總裁Jason Montague表示，對最新環球航線的預訂成績深感滿意，尤其是考慮到目前正面對前所未有的公共衛生挑戰。今次2023年環球航線在預訂首日即錄得創紀錄成績，反映出賓客對於遠航探索異域風光的意願，以及對奢華旅行具興趣。

由於預訂反應熱烈，現時只有部分套房類別可供預訂，每位航費介乎76,199 美元（約590,539港元）至207,199美元（約1,605,783港元）。

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責任編輯: 蘇穎琪