  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好想去旅行】麗晶七海郵輪2023年環球航線　預訂量創新高

商業 14:10 2020/10/23

分享：

麗晶七海郵輪的2023年環遊世界之旅於9月23日起接受預訂，當日的預訂數字比2022年所創紀錄高出一倍。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不少人都憧憬可前往外地旅行，帶動明年以後的外遊產品銷售升。麗晶七海郵輪的2023年環遊世界之旅於9月23日起接受預訂，當日的預訂數字比2022年所創紀錄高出一倍。所有頂層套房及以上等級均在數小時內預訂一空，而候補名單上的人數亦屬歷來最多。

【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意

該趟環遊世界之旅是公司自2011年以來最長的航線，將會橫跨六大洲，將由佛羅里達州邁亞密航行至西班牙巴塞隆拿，2023年1月7日啟航至5月30日結束，歷時將近五個月。郵輪將於11個港口通宵停靠，參加者可深入遊覽，並會在印尼峇里島、 新加坡、納米比亞沃爾維斯灣提供獨家岸上體驗。另外，郵輪亦特別為參加者設計了14項自選岸上行程，在當地資深導遊引領下，參加者將可離船展開最長4晚的私人行程。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

麗晶七海郵輪總裁兼行政總裁Jason Montague表示，對最新環球航線的預訂成績深感滿意，尤其是考慮到目前正面對前所未有的公共衛生挑戰。今次2023年環球航線在預訂首日即錄得創紀錄成績，反映出賓客對於遠航探索異域風光的意願，以及對奢華旅行具興趣。

由於預訂反應熱烈，現時只有部分套房類別可供預訂，每位航費介乎76,199 美元（約590,539港元）至207,199美元（約1,605,783港元）。

【新冠肺炎】日本試驗性重啟國內郵輪　最快10月下旬試行

【全球大流行】郵輪取消停靠日本港口　料當地損失逾9億港元

責任編輯: 蘇穎琪

相關文章

【全球大流行】郵輪成傳播黑點？美國公主郵輪：全球停航60日
2020/03/13
【全球大流行】郵輪成傳播黑點？美國公主郵輪：全球停航60日
【全球大流行】郵輪取消停靠日本港口　料當地損失逾9億港元
2020/03/24
【全球大流行】郵輪取消停靠日本港口　料當地損失逾9億港元
【新冠肺炎】日本試驗性重啟國內郵輪　最快10月下旬試行
2020/09/19
【新冠肺炎】日本試驗性重啟國內郵輪　最快10月下旬試行
【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意
2020/10/08
【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意
產品 導遊 銷售 疫情 郵輪 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

Switch 優惠 │ LOG-ON推出Switch 主機連遊戲組合優惠　網店最多平1000（附遊戲組合一覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】第二輪美容院、按摩院及派對房間資助　10月23日起接受申請（附申請詳情）
【防疫抗疫基金】第二輪美容院、按摩院及派對房間資助　10月23日起接受申請（附申請詳情）
【香港品牌】口罩潮物登場　「生命之花」 隨身散香氣、呼吸更清新
【香港品牌】口罩潮物登場　「生命之花」 隨身散香氣、呼吸更清新
【一田購物優惠日】「eShop網上率先買」明日開賣　23萬件貨品低至2折有幾筍？（更新）
【一田購物優惠日】「eShop網上率先買」明日開賣　23萬件貨品低至2折有幾筍？（更新）
【展覽復辦】荷花BB展10月22至25日舉行　料疫情影響人流微跌
【展覽復辦】荷花BB展10月22至25日舉行　料疫情影響人流微跌
【一田購物優惠日】一田購物優惠日網店率先賣　搶限時優惠掃貨有攻略（附購物教學）
【一田購物優惠日】一田購物優惠日網店率先賣　搶限時優惠掃貨有攻略（附購物教學）
【BNO移民】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　英搵工不易當地6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩
【BNO移民】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　英搵工不易當地6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩